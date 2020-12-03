“Atılan adımlar boşa gitmeden reformlar hayata geçmeli”

İZMİR-DÜNYA

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan ESİAD Fadıl Sivri, “Merkez Bankası ve BDDK’nın adımları ile piyasada normalleşme sinyalleri geldi. Hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesine bağlı kalınması, ekonomide güvenilirliği artıran en önemli unsurlar. Mali ve finansal istikrar ile makro istikrarı, güven ortamını ve bunun devamlılığını sağlamamız şart. Bu adımların kazandırdığı zaman tükenmeden en kısa zamanda, hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrar ve demokrasi alanındaki yapısal reformlar hayata geçirilmeli” dedi.

Öncelikli beklentilerini, hızlı, adil ve etkin bir hukuk mekanizması, kurumların bağımsızlığının tesis edilmesi, söylemde kalmadan ve popülizme mahal vermedenliyakat ilkesiyle birçok alanda ele alınması gereken yapısal reformların hızla uygulanması şeklinde sıralayan Sivri, “Hukukun üstünlüğü bir itibar ve güven unsuru olarak ekonomi üzerinde çarpan etkisi gösterir. Kişisel hak ve özgürlükler, fikir ve ifade özgürlüğü konularında demokratik alanın genişletilmesi yaratıcılık, inovasyon ve bilimin gelişmesi için en önemli konuların başında gelmekte. Tüm bunlar sadece yabancı yatırımcıyı değil aynı zamanda yeteri kadar faydalanamadığımız iç potansiyelimizi de harekete geçirecektir” diye konuştu.

“Türkiye’nin tedarik noktasında şansı var”

Prof. Dr. Emre Alkin ise Mayıs ayından beri dünya mal ticaretinde bir toparlanma olduğunu söyleyerek, “İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, sanayi üretim endeksi gibi göstergelerde V şeklinde bir toparlanma söz konusu. Bu da iyi bir işaret. Bizi korkutması gereken inişli çıkışlı W şeklindeki bir toparlanma” dedi. Büyük markaların kendi fabrikaları olmadığını, ürünlerini başka ülkelerde fason ürettirdiklerini söyleyen Alkin, “Ancak zannedildi ki bu markalar Türkiye’ye gelip kendileri fabrika açacaklar. Böyle bir şey yok. Ancak pandemi döneminde bu markalar gördü ki uzaklardan tedarik zor. Bu noktada Türkiye’nin tedarik konusunda bir şansı oluştu” dedi.