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Atılım Üniversitesi akademik personel alacak

Atılım Üniversitesi 3 adet akademik personel istihdam edeceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda istihdam etmek üzere 3 akademik personel alacak.

Mühendislik Fakültesi'nde istihdam edilecek personeller Profesör Doktor ünvanı ile görev yapacakken, Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda istihdam edilecek personel Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapacak.

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