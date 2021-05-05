Atlas Denim 150 milyon dolara örme tesisi kuracak

Eray ŞEN

ADANA - Adana’da dört yıl önce tekstil sektöründe üretime başlayan ve her yıl yeni yatırımlarla büyüme adımları atan Atlas Denim, bu yıl da yaklaşık 100 milyon dolarlık denim ve iplik yatırımı yapıyor. Şirket, bu yatırımlarla denim kapasitesini aylık 5 milyon metreye çıkaracak, ardından 150 milyon dolarlık örme tesisine başlayacak. Atlas Denim Yönetim Kurulu Başkanı Beytullah Yıldız, ana hedeflerinin 2023 yılı olduğunu, bu süreçte yeni aldıkları 100 dönüm üzerinde 150 milyon dolarlık iplik yatırımını da tamamlayarak, Adana’ya tekstilde ilk ‘örme’ tesisini kazandıracaklarını açıkladı. Yıldız, 2023’e kadar Türkiye’nin denimde ilk 3, iplikte ilk 5 üreticisi arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Denime iddialı girdi

Geçtiğimiz yıl ilk kez girdiği ISO İkinci 500 listesinde 37’nci sırada yer alan Atlas Denim’in Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız, pandemi nedeniyle 2020’de üretim miktarı olarak hedeflerinin yüzde 60’ını gerçekleştirdiklerini, karlılık anlamında ise faizlerin düştüğü dönemde finansman giderlerindeki azalmanın sonucu olarak, beklentilerine yakın bir seviye yakaladıklarını aktardı. Yıldız, “İki yılda 30 yıllık fabrikaların kapasitesine ulaştık, bizim gibi hızlı büyüyen ikinci bir denim fabrikası yok. Sloganımız Adana’yı denimin başkenti yapmak” diye konuştu. Atlas olarak denim kumaş, Erbey olarak da iplik ürettiklerini belirten Yıldız, şöyle devam etti: “Bu yıl hem Atlas, hem Erbey’de 25’er milyondan toplam 50 milyon dolarlık yatırım yaptık. Denimde kapasitemizi yüzde 40 büyüttük. Yeni makinelerimiz 6’ncı ayda gelecek, yıl sonuna kadar üretime hazır olacak. Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren üretimi adım adım çoğaltarak, 2021 sonunda aylık 5 milyon metre kapasiteye ulaşmış olacağız. İplik kısmında ise; Erbey-2’de makineler kuruluyor, altıncı ayda üretim başlayacak. Ayrıca Erbey-3’ün temelini attık ve orada da 35 milyon dolara yakın bir yatırımımız söz konusu. Bu yıl toplamda yaklaşık 80-100 milyon dolarlık yeni yatırımı hayata geçiriyoruz. Şu anda 1.300 olan istihdamı da 2 bin seviyesine çıkarmış olacağız.”

Hedef 2023’te üretime başlamak

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) mevcut tesislerine ek olarak, yeni satın aldıkları 100 dönümlük arsada 150 bin iğlik iplik tesisi kuracaklarını belirten Beytullah Yıldız, bu yatırımın da yaklaşık 150 milyon dolara mal olacağını kaydetti. Bu tesisin Adana’da tekstil sektöründe hizmete giren ilk ‘örme’ fabrikası olacağını ifade eden Yıldız, “Hedefimiz 2023’te üretime başlatmak” dedi. Tekstil sektörünün genel durumunu değerlendiren Yıldız, son bir yılda emtia fiyatlarındaki artışın inanılmaz boyutlarda olduğuna dikkat çekti. Dolar ve Euro bazında emtiaya yüzde 100 zam geldiğini, pamuğun bir kilosunu 1.50-1.60 dolara alırken, bugün 2.10-2.20 dolardan aldıklarını dile getiren Yıldız, “Pamuk, polyester, likra gibi ürünlerdeki artış beraberinde iplik fiyatlarında aşırı yükselmeyi getirdi. Bu dönemde tekstilin iplikçileri şov yapıyorlar. Şu anda emtia kaynaklı artışlardan dolayı iplikçiler, polyesterciler büyük para kazanırken, kumaş üreticileri bunu fiyatlarına yansıtamadı, çünkü kumaşta talep, arzın altında” yorumunu yaptı.