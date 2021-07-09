Atölye15, Berlin ve Londra’da ofis açacak

İZMİR - Ernst&Young, Mercedes-Benz, Microsoft, Volvo, BASF, Türk Ekonomi Bankası, Eczacıbaşı, Hepsiburada, Modanisa, Kolay İK, Socrates Dergi, Fenerbahçe Spor Kulübü, Peak Games, BMC, Doğan Holding, Pınar gibi büyük ölçekli şirketlere web ve mobil uygulamalar geliştiren Atölye15, bu yıl içinde Berlin ve Londra’da ofis açacak.

Oğuz Güç’ün 2009 yılında henüz öğrenciyken ‘bir masa bir sandalye ile’ kurduğu Atölye15, global bir yazılım şirketi olmayı hedefliyor. Yazılıma merakı çocukluk yıllarında başlayan, internet ile teknolojinin Türkiye’ye geldiği günden bu yana ilgilenen Oğuz Güç, kendi yazılım şirketini kurma kararını üniversiteye başlamadan önce verdiğini belirtti. Bu hedef doğrultusunda da üniversite hayatı boyunca ajanslarda staj yaparak kendini iş hayatına hazırladığını anlatan Güç, 2009 yılında henüz öğrenciyken ‘bir masa bir sandalye ile’ Atölye15’i kurduğunu söyledi.

İstihdamın yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor

Başlangıçta küçük çaplı işletmelere web tasarımı hizmeti verdiğini, şimdi ise sadece web ve mobil uygulamalar geliştirerek yollarına devam ettiklerini anlatan Güç, “Şu an 28 kişilik bir ekibimiz var. Yaş ortalaması 27 olan, yüzde 40’ı kadınlardan oluşan genç ve dinamik bir ekibiz. Ekibimiz içerisinde her projemize özel kurulmuş takımlar bulunuyor” dedi.

Bugüne kadar 8 ülkede 200’den fazla proje yürüttüklerini belirten Güç, “Pandemi döneminde oldukça fazla talep aldık. Çünkü insanlar bugüne kadar erteledikleri işlerini dijitale taşımanın kaçınılmaz olduğunu gördüler. Geçen yıl yüzde 25’i yurtdışından olmak üzere 280 proje için talep geldi ama biz bunlardan sadece 4’ünü kabul ettik. Her projeyi alamıyoruz. Aksi halde hizmet kalitemizi koruyamayız” diye konuştu.

Geçen seneden bu yana cirolarını yüzde 100 artırdıklarını ifade eden Güç, “Bu yıl Berlin ve Londra’da ofis açacağız. Yurtdışındaki şirketimizin kuruluş çalışmalarına başladık. Bunlar global bir şirket olma hedefimizin ilk somut adımları olacak. Avrupa’da startup ekosisteminin başkenti Berlin, iş dünyasının başkenti ise Londra. O yüzden bu şehirleri seçtik” dedi.