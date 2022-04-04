Atom Lojistik Almanya’daki ofisi ve deposuyla lojistiği hızlandıracak 

Duygu GÖKSU



İZMİR - Avrupa'nın çeşitli noktalarına karayolu taşımacılık hizmeti vermek amacıyla 2013 yılında İzmir’de kurulan Atom Uluslararası Nakliyat ve Lojistik Hizmetleri Tic. A.Ş., 2015 yılında Ege Bölgesi'nin en köklü taşımacılık firmalarından olan Arspet ile gücünü birleştirerek hizmetlerini genişletti. Son iki yılda ciddi bir büyüme kaydettiklerini söyleyen Atom Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Onur Okumuş, iş hacimlrinin yüzde 50’sini oluşturan Almanya’da, gerçekleştirdikleri yatırımlarla birlikte hız kazanacaklarını vurguladı.

Nakliye, depolama, gümrükleme, paketleme ve dağıtım ağını kara, hava, deniz ve intermodal taşımalarla hizmet sağladıklarını aktaran Okumuş, “Nakliye ve lojistik sektöründe, başta Almanya olmak üzere, Benelux, Avusturya, İsviçre, İtalya, Romanya, İspanya ve Portekiz' de özmal araçlarımız ile yoğun olarak komple ve parsiyel taşımalar yapıyoruz. Ayrıca Slovenya'da yabancı plakalı 15 araçlık filomuzla hizmet veriyoruz. Slovenya, İtalya ve Almanya'da ofislerimiz bulunuyor” dedi.

Okumuş, “Almanya’da ofis ve depo bulunması artık bir zorunluluk haline gelmişti. Bu yılın başında açtığımız ofisimiz Duesseldorf’ta bulunuyor, depomuzu da Frankfurt’ta açacağız. Türkiye’deki müşterilerden giden parsel yüklerin indirilmesi, dağıtılması, paketlenmesi ve depolanması gerekiyor. Bu işlerin kendi bünyemizde yürümesi bize hem hız kazandıracak hem de maliyetlerimizi azaltacak. Almanya’daki müşterilere pazarlama faaliyetlerini de direkt yapacağız” diye konuştu.

Yaptıkları yeni araç yatırımları ile ilgili bilgi veren Okumuş, “Yeni çekiciler yeni araçlar alarak filomuzu büyütüyoruz. Şu an 125 olan dorse sayımızı 200’e çıkaracağız. Ayrıca filomuza 200 tane konteyner eklenecek. 100 araçlık çekici filomuzu da 125’e çıkarmayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

2020 yılında yaptıkları yatırımlardan önce ağırlıklı olarak karayolu taşımacılığı yaptıklarını ifade eden Okumuş, “Pandeminin başlamasıyla birlikte 2020 yılının başlarında durmayan nadir sektörlerden biri olduk. O dönemde, İstanbul ofisimizi açtık. Ofisimiz yaklaşık 6 ay kapalı kalmış olsa da bir iki ay içerisinde ekipman ve istihdamdaki büyümemizle ciddi bir ivme kazandık. Aynı dönemde Slovenya’da araç yatırımları yaptık. Konteyner krizi bizim için fırsat oluşturdu. Atıl kalan konteynerlar nedeniyle ürününü göndermek isteyen ihracatçılar daha yüksek maliyeti göze alarak ürünlerini tırlarla yurt dışına gönderdi. Çin’den Türkiye’ye kayan talebin de etkisiyle pandemi bizi olumlu etkiledi diyebiliriz” diye konuştu.

Geçtiğimiz seneye göre 2022’nin beklentilerin altında olacağını belirten Okumuş, “Ukrayna’da kriz var, petrol fiyatları yükseldi. Bütün dünyada enflasyon yükseliyor. Türkiye özelinde enerji tedarikinde yaşanan sorunlar var. Üretimde tüm dünyada düşüş yaşanıyor. 2022 yılı zor geçecek görünüyor. Merkez bankalarının para politikalarını değiştirmesi gibi çeşitli etkenlerle birlikte başka bir manzarayla da karşılaşabiliriz. Şu anda uzun vadeli planlar yapılamıyor. Mevcut seviyemizi korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.