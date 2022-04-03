ATSO, 140’ıncı yaşını KÖK ödülleriyle kutladı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA-Antalya Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşunun 140. Yılını Kente Önem Katanlar (KÖK) ödüllerini vererek kutladı. ATSO Başkanı Davut Çetin, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile turizm başta olmak üzere ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen Antalya’ya karamsarlık yakışmadığını belirtti.

ATSO 140’ıncı kuruluş yıldönümü ve KÖK ödülleri törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Milletvekilleri ve belediye başkanları ile üyeler katıldı. ATSO Başkanı Davut Çetin törende yaptığı konuşmada, 140 yılın bilançosunun kesinlikle yüz ağartıcı olduğunu söyledi. ATSO’nun Antalya’nın en eski kurumlarından biri olduğunu belirten Çetin, “Belediye bizden bir süre önce kurulmuştur. Antalya’nın vilayet olması bile ancak 1924’tedir. Antalya 100 yıl önce işgalden yeni kurtulmuş bir şehirdi. İl olarak 1927’de nüfus bakımından Türkiye’de 28’inci sıradaydık. 1975’de nüfusumuz Kars’ın gerisindeydi. Antalya yüzyılda 28’inci sıradan beşinciliğe çıktı. Sadece nüfus bakımından değil, ekonomide, istihdamda aynı yükseliş başarıldı. 100 yıl önce 100 civarında üyesi olan Odamız 55 bin üyeye ulaştı” açıklamasını yaptı.

Dünya ve Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini, Ukrayna’da yürekleri acıtan savaş yaşandığını ifade eden Çetin, şöyle devam etti: “Barış sürecine katkı sağlayan bir ülke olarak anlaşmaya varılmasını ve her iki halkın huzur bulmasını diliyorum. Antalya böyle bir zamanda Ukrayna’dan ve Rusya’dan gelen insanlara ev sahipliği yapıyor. Antalya’nın barış, huzur ve diplomasi kenti olarak görülmesi bizi mutlu ediyor, gurur veriyor. Ukrayna’daki savaş dışında ekonomide de zor zamanlar yaşıyoruz.”

“Finansman sıkıntısı tüm sektörlerin ortak sorunu”

Enflasyon, girdi maliyetleri artışı, finansman sıkıntısı neredeyse tüm sektörlerin ortak sorunları olduğuna dikkat çeken Davut Çetin, “Üyelerimiz KDV indirimlerinin devam etmesini, kredi ve istihdam desteklerinin artırılmasını beklemektedir. Antalya son yıllarda turizmde üst üste darbeler aldı.2016 yılında bir kriz yaşadık. Son iki yılda pandemi en çok Antalya ekonomisine darbe vurdu. Ukrayna sorunu tarım ihracatımızı ve turizmi olumsuz etkiledi. Bu nedenle daha fazla kredi ve istihdam desteği talep ediyoruz. Antalya’nın pandemiye rağmen büyük bir direnç gösterdiği de açık” diye konuştu.

“Antalya’ya karamsarlık yakışmaz”

Pandemi döneminde bile kurulan şirket sayısında Antalya’nın dördüncü sırada olduğunu, tarım ve sanayi ihracatında 2,4 milyar doları aştığına dikkat çeken Çetin, sözlerini şöyle tamamladı: “Tarımda sadece sebze değil, aynı zamanda tohum ve ekipman da ihraç ediyoruz. Son 20 yılda yabancılara satılan konut sayımız 100 bin civarındadır. Son 4 yıldaki satış ise 40 bine yakındır. Ülke dışından, ülke içinden gelen nüfusla birlikte sermaye de gelmekte, yabancı sermayeli şirketlerimiz artmaktadır. 5 binden fazla yabancı sermayeli şirketimizle İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. Turizmde ne olursa olsun Antalya eşsizdir. Bu sayede Antalya olarak en zor zamanda bile geleceğe güven ve iddiayla bakabiliyoruz. En zor günde bile bize karamsarlık yakışmaz diyoruz.”

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve protokol üyeleri ödül alanlara plaketlerini verdi.

ATSO 2022 KÖK ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR

Kent Ödülleri Kategorisi

1. İnovasyon: İnosante Medikal Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.

2. Dijital Dönüşüm: Muratpaşa Belediyesi

3. Bilim: Kepez Belediyesi

4. Eğitim: Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu

5. Çevre: Antalya Büyükşehir Belediyesi

6. Kültür-Sanat: Muratpaşa Belediyesi

7. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Antalya Genç İş İnsanları Derneği (Antgiad)

8. Antalya Araştırması: Antalya Kültürel Miras Derneği

9. Spor: Birol Ünsal

10. Basın: Mehmet Çınar (DHA)

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kategorisi: Seyahat Acenteleri Döviz Geliri

1. Antalya Pegas Otelcilik Turizm İnş.Taş. ve Tic. Ltd. Şti.

2. MP Turkey Turizm A.Ş.-Antalya Şubesi (Meeting Point)

3. Kilit Global Turizm Seyahat San. Ve Tic. A.Ş.

Konaklama Tesisleri Döviz Geliri

1. Fıne Otel Turizm İşletmecilik A.Ş. (Rixos)

2. Sertaş Turizm Yatırım Ve İşletmecilik A.Ş.-Royal Segınus Hotel Şubesi

3. Galeri Kristal Turizm İnş.Paz.Ve Tic.A.Ş.-Nirvana Hotels Şubesi

İhracat-Genel Döviz Geliri

1. Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

2. Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A.Ş.

3. Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tarım İhracatı Döviz Geliri

1. Koç Zirai Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Sinerji Lojistik Gıda Tarım Turizm Tekstil İnş. Taş. Dan. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.

3. Dilbaz İhracat İthalat ve Pazarlama Gıda Tarım Ürün. İnş. Taş. Tic. San. Ltd. Şti.

Hizmet İhracatı Döviz Geliri

1. Antalya Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.

2. TDT Havacılık Bakım ve Ticaret A.Ş.

Türkiye’nin İlk ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Antalya firmaları Kategorisi

İlk 500

1. AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

3. Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A.Ş.

4. Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.

İkinci 500

1. Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.

2. Eti Elektrometalurji A.Ş.

3. CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.

Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi Arasına Giren Antalya Firmaları Kategorisi

1. Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sis. Müh. San. ve Tic. A.Ş.

2. İMT Sera Otomasyon Elektrik Tarım Ürün.San. ve Tic.Ltd. Şti.

3. Seratek Sera Teknolojileri Tarım İnşaat Madencilik Danışmanlık Özel Eğitim Turizm Tic. San. Ltd. Şti.

4. Desird Tasarım Arge A.Ş.

5. Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Tic. A.Ş.

6. Artin Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

7. Form Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.

Ticari Bilanço Karı Büyüklüğüne Göre Merkez ve ATSO’ya Bağlı İlçelerde Dereceye Giren Oda Üyeleri Kategorisi

Gerçek Kişi

1. Ali Özkan - Özkan Tuhafiye

2. Ali Çağlarsoy

3. Atila Yuva

Tüzel Kişi

1. Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

ATSO’ya Bağlı İlçelerde Gerçek Kişi Birincileri

Akseki: Mehmet Çetintaş - Çetintaş Ticarethanesi

Elmalı: Mehmet Ali Doğan

Gazipaşa: Cengiz Yaman

Kemer: Abdullah Aynacı - Aynacılar İnşaat Malzemeleri Tic.

Korkuteli: Halil Eray

Serik: İbrahim Tunç

ATSO’ya Bağlı İlçelerde Tüzel Kişi Birincileri

Akseki: Ömer Duruk Tesisleri Petrol Ür. Oto Yed. Par. Gıda Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Elmalı: Osman Akdeniz Petrol Ürün. Soğuk Hava Deposu Taş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gazipaşa: Güven Akaryakıt Ve Petrol Ürün. Turz. İnş. Paz. Tic. San. İhr. İth. Ltd. Şti.

Gündoğmuş: Gündoğmuş Yılmaz Taşımacılık Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

İbradı: Elmas Akaryakıt Turizm İnşaat Enerji Organ. Unlu Mam. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kemer: Ezgi İnşaat Turizm Ticaret Pazarlama Ltd. Şti.

Korkuteli: Nur Gıda İnşaat Turizm Unlu Mamuller ve Su Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. Serik: Nunhems Tohumculuk A.Ş.

Faal En Eski 3 Gerçek ve 3 Tüzel Kişi Oda Üyeleri (Daha Önce Ödül Almayanlar)

Abdurrahman Fırtına - Fırtına İnşaat

H.Dinçer Kilit - İnşaat Mühendisi ve İnşaat Müteahhidi

Emin Tekkanat - Tek Elektrik Bobinaj Atölyesi

Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Turz. ve San. Tic. A.Ş.

Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

Helmak Kollektif Şirketi - Ahmet Ünal ve ortağı

10 Yıl ve Üzeri Görev Yapan Oda Meclisi Üyeleri (Daha Önce Ödül Almayanlar)

Zeki Erdoğan

Sefer Özkan

Jüri Özel Ödülü: ASBAŞ - Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.

Özel Ödül: BHM Otelcilik A.Ş. -Akra Hotel