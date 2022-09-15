ATSO Başkan adayı Güney: Antalya için 15 ‘altın’ projem var

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Reşat Güney, ATSO’nun bir proje merkezi ve kentlilik bilincinin başlatılacağı en büyük STK’ların en başında olması gerektiğini belirtti. ATSO Başkanı Davut Çetin ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar gibi iki güçlü aday ile yarışan Ekonomi, İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Başkanı Reşat Güney, düzenlediği toplantıda seçimi kazanması halinde Antalya için uygulayacağı 15 projeyi anlattı.

Güney, son sekiz yıldır şehir ticareti ve sanayisinin iki kutuplu, ayrıştıran, etkin planlama ve diyalog kültüründen uzaklaşan bir anlayışa, bir yapıya evrildiğini, bu süreçte birbirini taklit eden projeler, aynı günde planlanan etkinlikler ile şehrin ticaret iklimini olumsuz yönde etkileyen kan kaybına neden olan tavırlara maruz bırakıldığını vurguladı.

“Ticaret ve Sanayi Odası’nın ayrılmasını sağlayacağız”

Antalya için uygulayacağı 15 projeyi anlatan Reşat Güney, tüm üyelere ekonomik destek sağlayacaklarını, ATSO üyelerine ‘zor günler desteği’, AR-GE ve inovasyon desteği ve girişimcilik desteği sağlayacaklarını bildirdi. ATSO’nun 50’den fazla iştiraki bulunduğunu, bunların gözden geçirileceğini, etkin olmayan iştiraklerden çıkacaklarını anlatan Güney özetle şunları kaydetti: “Yönetim Kurulu’nun aldığı ‘huzur hakları’ alınmayacak ve elde edilen kaynak üyelerimize aktarılacak. Uluslararası network ve ticaret köprüleri kuracağız. 10 ülke 10 şehir ile kardeş şehir olacağız. Antalya’nın gelirini artıracak ve şehir merkezine en yakın yere Teknoloji Merkezi kurulacak, şehrimize beyin göçünün gelmesini sağlayacağız. Teknoloji satacağız. Uzmanlaşmış bir OSB’ye sahip olacağız. Karma Organize Sanayi’nin şu an ki risklerini ortadan kaldırmak için çalışacağız. Ticaret ve Sanayi Odası’nın ayrılması için çalışacağız. Turizm ve tarım için şehrimizin dört bir yanına laboratuvarlar açacağız. Bunu sektörün temsilcileri ile birlikte yapacağız. Antalya Barosu ile birlikte çalışarak anonim şirketlere avukatlık desteği sağlayacağız. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile birlikte danışmanlık birimi kuracağız.”