ATSO üyesi Erol Erkan vefat etti

ANTALYA - Uzun zamandır kanser tedavisi gören 63 yaşındaki 3 çocuk babası Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Erkan yaşam mücadelesini kaybetti. 2013 yılından bu yana ATSO yönetiminde görev alan Erkan ATSO'da birçok projenin içinde aktif yer aldı. Erkan, özellikle Lojistik Köy, Toplu İş Yerleri, Antalya Kültür Sanat, ATSO Vakfı, URGE Projeleri, Akdeniz Üniversitesi uluslararası ticaret ve lojistik bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen İş Yeri Eğitimi İşbirliği projelerinde görev aldı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Erol Erkan ile 40 yıllık dostlukları olduğunu söyledi. Çetin, “Kıymetli ağabeyimi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Antalya iş dünyasının örnek isimlerinden biriydi. Kendi sektörü lojistiğin dışında bir çok projede aktif rol alıyordu. O’nun unutmayacağız” diye konuştu. Erol Erkan’ın cenazesi dün Karaveliler Mezarlığı’nda defnedildi.