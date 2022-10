ATSO’da Davut Çetin’in başkanlığı iptal edildi, yeni başkan Ali Bahar

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) rakibi Ali Bahar’a karşı bir oyla seçimi kazanan Davut Çetin’in başkanlığı itiraz üzerine Kepez İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildiği öğrenildi. ATSO’da başkanlığa Ali Bahar seçilmiş oldu.

Edinilen bilgiye göre, mavi liste ile seçime giren Ali Bahar’ın ekibinde yer alan Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, kırmızı listede yer alan ve 1 oy farkla başkanlığı kazanan Davut Çetin’in oy listesinde bazı isimlerin kalemle çizilerek başka isimler yazıldığı, bu nedenle oyların geçersiz olduğu iddiasıyla Kepez 3. İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Kepez 3. İlçe Seçim Kurulu’nda yapılan inceleme sonucu Davut Çetin’in 59 oyundan 56’sının iptal edildiği öğrenildi. Ali Bahar’ın mavi oy pusulalarında ise sorun olmadığı ifade edildi. Böylece Ali Bahar, 58 oy ile ATSO Başkanı seçilmiş oldu.

Kepez İlçe Seçim Kurulu daha önce Davut Çetin’in 59, Ali Bahar’ın ise 58 oy aldığını açıklamıştı. Davut Çetin’in Kepez İlçe Seçim Kurulu’nun almış olduğu karara karşı Antalya İl Seçim Kuruluna itiraz edeceği öğrenildi.

Davut Çetin: İl Seçim Kurulu’na müracaatımızı yapıyoruz

ATSO organ seçimleriyle ilgili yaşanan gelişmeler üzerine yazılı açıklama yapan Çetin, Kepez İlçe Seçim Kurulu’nun seçmenin iradesini etkileyecek bir karar verdiğini belirtti.

Üyelerinden aldığı her bir helal oyun sonuna kadar takipçisi olacağını ifade eden Çetin, şunları kaydetti. ‘’Süreç devam ediyor. Algı operasyonlarına, itibar suikastlerine rağmen, yargımızın güçlü vicdanına sonuna kadar inanıyorum. 1 Ekim’de başlayan süreçte seçimi kazandığımızı söyledik. 7 Ekim günü gerçekleşen yönetim kurulu seçimlerimizi sandıkta 59 – 58 kazandık. Bugün geldiğimiz noktada İlçe Seçim Kurulu seçmenin iradesini etkileyecek bir karar vermiştir. Seçimde işaretli ve şaibeli oy kullanıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Oy kullanan meclis üyelerimizin her biri aynı zamanda aday olma yeterliliğine de sahiptir. Oy kullanan her meclis üyesi, listelerde istediği ismi çizip, istediği ismi yazabilir. Bu iddia edildiği gibi bir işaretleme değil, seçilme yeterliliğine sahip herkesin kullandığı hakkıdır, kendi kararıdır. Bu sebepten dolayı bugün İl Seçim Kurulu’na müracaatımızı yapıyoruz. İl Seçim Kurulu’nun doğru ve tarafsız karar vereceğine güvenimiz tamdır. 140 yıllık ATSO’muzun itibarı bizim için her şeyden önemlidir.”

MATSO’da Güngör güven tazeledi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MATSO) Başkan Seydi Tahsin Güngör seçide rakibine büyük fark atarak yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Seydi Tahsin Güngör, geçen yıl koronadan hayatını kaybeden Başkan Ahmet Boztaş’ın yerine MATSO başkanlığına getirilmişti. Bu seçimlerde yeniden aday olan Güngör’ün karşısına ise Turgay Akar aday olmuştu.

Çekişmeli ve gergim bir seçim dönemi sonunda Seydi Tahsin Güngör, 17 meslek komitesinden 12’sini kazanırken rakibi Turgay Adar 3 meslek komitesi, bağımsızlar da 2 meslek komitesini kazandı

Böylece Seydi Tahsin Güngör yeniden seçilerek güven tazelemiş oldu. MATSO meclis üye ve yönetim kurullu, meclis başkanlığı ile TOBB delege, MATSO Disiplin kurulu üyeleri itiraz sürelerinin ardından belirlenecek.

MATSO Başkanı Güngör seçim sonrası yaptığı açıklamada, seçiminin kazanının Manavgat iş dünyası olduğunu söyledi. Güngör, ‘’Artık seçim süreci geride kaldı. Üyelerimizden aldığımız güçle Manavgat iş dünyasına hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok mutluyuz çok gururluyuz. Seçimi kazanarak yeni dönemde görev yapacak tüm meclis ve komite üyelerimizi kutluyorum” dedi.