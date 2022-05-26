Autopromotec’te Türk otomotivcilere yoğun ilgi

Yaşar KUŞ

BOLOGNA - Sancar Consulting Genel Müdürü Adnan Tolga Sancar, Türk otomotiv sektörünün temsilcilerinin kalite ve fiyat avantajı açısından fuarda yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Fuara, 42 ülkeden bin 300'den fazla uluslararası firmanın katıldığını dile getiren Sancar, “İkili görüşme alanında binin üzerinde görüşme yapıldı. Dünya çapında 300'den fazla otomotiv birlik ve derneğin katıldığı Autopromotec fuarında, Türk otomotiv firmaları, hem kendi stantlarında, hem de özel ikili görüşme alanında, yeni iş imkânlarına dönük birçok toplantı gerçekleştirdi” dedi.

Özellikle pandemi sonrası dönemde, Avrupa pazarı ile iş yapmak isteyen Türk firmalarına fuarda, yepyeni iş imkânları ve pazar fırsatlar sunulduğunu vurgulayan Sancar, “Autopromotec fuarında, 35 ülkeden gelen farklı satın alma heyetleri yanında, yüzde 40’ı uluslararası olmak üzere 120 binin üstünde ziyaretçi yer aldı. Türk otomotivciler son yıllarda, gerek yüksek üretim kalitesi ve fiyat avantajı ile gerekse kısa teslim süreleri ile Autopromotec'te sıklıkla tercih edilir ve aranır oldu” diye konuştu.

141 bin metrekarelik sergi alanında ürünlerini ve hizmetlerini sergilemek için binlerce firmanın bir araya geldiği Autopromotec'te, rekor sayıda yabancı delege yer aldı. Delegeler, 35'ten fazla ülkeden 180 delege ICE-ITA Ajansı'nın desteği ve koordinasyonuyla davet edildi. İtalyan katılımcılarla planlanan B2B toplantılarının sayısı yaklaşık bin oldu. Pandemi öncesinde gerçekleştirilen son fuara göre daha yüksek katılım ve ziyaretçi sayısı sağlandı. Autopromotec 2022, otomotiv yenileme pazarının her kesimine ve özellikle sektörün geleceğine ayrıcalıklı bir bakış açısı sunuyor.

Autopromotec'in, ICE Agenzia ile işbirliği içinde, etkinlik boyunca ziyaretçilere rehberlik ettiği girişim olan Futurmotıve Experience – Talks – Startups, sektörün ekolojik sürdürülebilirliğe geçişi, sistemin tüm yönlerinin dijitalleştirilmesi, ortaya çıkan yeni ekonomik modeller üzerine oluşturuldu. Girişimin, ziyaretçiye etkinlik sırasında eşlik eden 3 farklı formatı bulunuyor. Bologna Fiere, fuar merkezindeki fuarın girişinde bulunan dört taraflı revakta ziyaretçiler, Futurmotıve Experience sayesinde hemen teknolojik evrimin derinliklerine gönderiliyor. Görüntüler, ışıklar, ses ve kelimelerden oluşan deneyimle, dünyanın trendlerini takip ediyorlar. Futurmotıve deneyimi, Autopromotec'in, uluslararası konferanslar ve çalıştaylar programı olan Futurmotıve Talks'ta birleşiyor. Autopromotec 2022, sektörle ilgili en alakalı konuları kapsayacak, analiz ve fikir alışverişi sunan özel fırsatları bir araya getirdi.