Aves, sözleşmeli tarım ile ürettiği aspirin hasadını yaptı

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Türkiye ve Avrupa’nın en büyük kırma kapasiteli yağlı tohum işleme ve tam entegre tesislerini işleten Aves Enerji ve Yağ, katma değerli ürün çalışmaları kapsamında başlattığı sözleşmeli tarım uygulamasında hasat çalışmalarına başladı. İlk etapta ürün portföyüne aspir yağını ekleyen firma, hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla Şırnak'ın Güneyce mahallesinde 30 dekarlık arazide ekilen aspir bitkisinin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Ayçiçek yağı markaları Safya ile yurt içi pazarların yanı sıra 70’i aşkın ülkeye bitkisel yağ ihracatı yaptıklarını söyleyen Aves Enerji ve Yağ Ticaret Direktörü Muhammed İdin, aspir yağı üretimlerini artırarak katma değerli ürün ihracatına ağırlık vereceklerini söyledi. Aspir yağı için aldıkları talebin her geçen gün arttığını kaydeden Muhammed İdin, “Doymamış yağlar açısından oldukça zengin olan ve zengin içeriğiyle birçok alanda tüketimi artan Aspir yağı ile ilgili hammadde tedarikimizi güçlendirerek üretimimizi artırıyoruz. İlk aşamada yürüttüğümüz sözleşmeli tarım projemiz ile çiftçilerimize alım garantisi ve ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlayıp ücretsiz tohum desteği verdik. Şırnaklı çiftçilerimiz de aldıkları tohumları ekip yetiştirdi. Çiftçilerimizin ürünlerini devlet desteklerinden yararlanarak satın alıyoruz. Hasat edilen ilk aspir bitkileri tesisimiz içerisinde kurduğumuz özel makinelerde işlenerek yağa dönüşüyor. Kısa bir süre içinde hem yurt içi hem de yurt dışındaki pazarlarımızda aspir yağımız raflardaki yerini alacak” dedi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde Aspir tarımını destekleyecek

Gıda, kozmetik, ilaç ve biyodizel sektörlerinde kullanılan aspir yağının Türkiye’deki en büyük ihracatçısı pozisyonunda yer aldıklarına dikkat çeken Muhammed İdin, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde aspir bitkisinin üretimini teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirtti. İdin, “Aspir bitkisinin yağı kadar küspesi de yüksek katma değere sahip. Ayrıca aspir bitkisi çok az su ile yetiştirildiği için ekolojik dengenin korunması ve karbon salım oranlarının düşürülmesi açısından oldukça önemli bir yere sahip” diye konuştu.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki ürün desenini artırmak istediklerini, aspir bitkisinin de bu alanda önemli ürünlerden biri olduğunu kaydetti. Pehlivan, şöyle konuştu: “Aspir bitkisinin kurak alanları seviyor olması, çiftçilerimize büyük avantaj sağlayacak. İldeki ilk başarılı denemelerimizin ardından çiftçilerimizin de projeye ilgisi yoğunlaştı. Aspir ekimi konusunda çiftçilerimizi bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ederek aspir bitkisinin ekimini kent genelinde artırmayı amaçlıyoruz.”