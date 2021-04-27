Aves, sözleşmeli tarımla aspir yağı üretecek

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Tam entegre tesislerinde yağlı tohum işleyen Aves Enerji Yağ ve Gıda, ürün portföyüne aspir yağını eklemek amacıyla sözleşmeli tarıma başladı. Firma; gıda, kozmetik, ilaç ve biyodizel sektörlerinde kullanılan aspir yağının üretimi için çiftçilere ücretsiz tohum desteği ve alım garantili yerli aspir bitkisi ekimi projesini hayata geçiriyor.

Ayçiçek yağı markaları Safya ile iç pazarın yanı sıra 70’i aşkın ülkeye bitkisel yağ ihracatı yaptıklarını söyleyen Aves Ticaret Direktörü Muhammed İdin, yeni ürünleri aspir yağı ile katma değerli ürün ihracatına ağırlık vereceklerini söyledi. Aspir yağı için dünyanın dört bir yanından yoğun talep aldıklarını söyleyen İdin, “Doymamış yağlar açısından oldukça zengin olan aspirin zengin içeriği sayesinde birçok alanda tüketimi artıyor. Bu yüzden hammadde ihtiyacımızı hızlıca karşılayacak ve üretime başlayacak projelere ağırlık verdik. Sözleşmeli tarım projemiz ile çiftçilere alım garantisi ve ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlayarak ücretsiz tohum desteği veriyoruz. Çiftçilerimiz de aldıkları tohumları ekip yetiştiriyor. Hasat zamanı geldiğinde devlet desteklerinden yararlanarak firmamıza satıyor” açıklamasını yaptı.

“Üretimi teşvik edeceğiz”

İlk üretim için tesislerindeki hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını belirten İdin, hasadın ardından ilk aspir yağı ürünlerini hem yurt içine hem de yurt dışındaki pazarlara sunacaklarını dile getirdi. Katma değeri yüksek aspir bitkisinin üretimini teşvik etmeyi sürdüreceklerini ifade eden İdin, “Çiftçilere sunduğumuz ücretsiz tohum desteği ile ilk ekimlerimizi Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde yapmaya başladık. Yetişen aspir bitkilerimizin ilk hasatlarını da yaz sezonunda yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Aspir bitkisinin yağının olduğu kadar küspesinin de yüksek katma değere sahip olduğunu ifade eden Muhammed İdin, aspir tarımının hem ekonomik açıdan yüksek avantajlara sahip olduğunu aktardı. Aspir üretimi için yeni ekipman ve yatırım yapmaya gerek olmadığını belirten Muhammed İdin, hem yetiştiricilik hem de hasat çalışmaları için klasik tahıl üretiminde kullanılan araç ve ekipmanların yeterli olduğunu bildirdi.

“Az su isteyen aspirde sürdürülebilir ekim yapılıyor”

Aspir bitkisinin sahip olduğu uzun kökleriyle toprağın derinlerinden su ihtiyacını karşıladığını, bu nedenle sulama masrafl arının düşük olduğunu vurgulayan Muhammed İdin, şöyle konuştu: “Aspir üretimi pek çok sektör açısından oldukça öneme sahip olmakla birlikte düşük su kullanımıyla da özellikle yaşadığımız global kuraklık döneminde sürdürülebilir ekimi yapılan tarımsal ürünler arasında yer alıyor. Hem ülkemiz tarımı hem de dünya için birçok özelliği ile çok faydalı olacağına inandığımız sözleşmeli tarım projemizi daha da büyüteceğiz.”