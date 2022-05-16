Avrupa Günü Bisiklet Etkinliği’nde yüzlerce kişi pedal çevirdi

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) AB Bilgi Merkezi, beşinci bisiklet etkinliğini yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Her yıl 9 Mayıs’ta kutlanan Avrupa Günü çerçevesinde ‘Avrupa Günü Bisiklet Etkinliği’ 200’ü aşkın bisiklet tutkunu ile yapıldı. Etkinliğe, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İbrahim Aktürk, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert ile KSO personeli katılım sağladı.

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Avrupa Günü çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz bu keyifli etkinliği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası’na denk gelen etkinliğimiz daha da anlam kazandı. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İbrahim Aktürk de katılımcılara teşekkür ettikten sonra bisiklet tutkunlarını Seka Kamp Alanı’nda karşılayan Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada ise yaptığı konuşmada, “Böylesi güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapan Kocaeli Sanayi Odası’nı ve AB Bilgi Merkezi yönetimi ile çalışanlarını kutluyorum. Sizler de bu etkinliğe katılarak daha anlamlı kıldınız, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.