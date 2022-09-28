“Avrupa ve Rusya, Türk gıda ürünlerine yöneliyor”  

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Rusya-Ukrayna savaş nedeniyle ABD ve AB’nin yaptırımları ağırlaştırma çalışmaları yoğunlaşırken Rusların Türk dondurulmuş, hazır, kuru ve yaş meyve sebze ürünlerine yoğun talep gösterdiği belirtildi. Enerji krizi nedeniyle de Avrupa ülkeleri sebze tedarikinde yönlerini Türkiye’ye çevirdi.

Yurtdışı satış fiyatlarının iyi olacağını belirten ihracatçı ve üretici ise iç piyasada fiyatların tüketici aleyhine gelişmemesi için hükümetin ihracata kısıtlama getirmesinden korkuyor.

Türk yaş meyve sebze, hazır gıda ve kuru gıda sektörleri Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl 31’inci kez düzenlenen “World Food Moscow 2022” fuarına çıkarma yaptı. Fuara, Akdeniz Yaş Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Başkanlar fuarda sektörün ve pazarın durumu ile ilgili Rus alıcılara bilgi verdi.

DÜNYA’ya konuşan Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, World Food Moscow Fuarı’nın geçen yıllara göre biraz daha büyüdüğünü belirtti. Fuarda işlenmiş gıda, kuru gıda, dondurulmuş gıda Türk ürünlerine ve firmalarına yoğun talep gösterildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Rusların adeta Türk ürünleri ve Türk firmaları için geldiğini ifade etti. Çavuşoğlu, “Rusya’nın önemli zincir marketleri de Türklere yoğun ilgi gösterdi. Bölgemizin yaş meyve sebze ihracatını daha da artırmak için çalışmalarını sürdüren BAİB standına çok sayıda yabancı alıcı yoğun ilgi gösterdi. Fuarın ikinci gününde Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Ticaret Baş müşavirimiz Alper Eriten ile Ticaret Müşaviri Mustafa Gökçeoğlu da fuara katılarak destek verdi” dedi. Çavuşoğlu, ihracatta Rusya’da yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda bu ülkedeki önemli zincir market yöneticilerinin de çaba gösterdiğini kaydetti.

“Avrupa Türkiye’ye yöneldi”

Enerji krizine önlem almak amacıyla Avrupa’nın Türk ürünlerine yöneldiğini anlatan Ümit Mizra Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Gıda tedarikinde sorun yaşamak istemeyen Avrupa’dan Türk ürünlerine yoğun talep var. Özellikle örtüaltı ürünlerde talep yoğunlaşıyor. Domateste Avrupa’da açık yüzde 30 olacak gibi görünüyor. Avrupa bu açığı Tunus ve Cezayir ile İspanya’dan karşılamak ister. Ancak Tunus ve Cezayir’de üretim ve ürün kalitesi Türkiye’nin çok altında. İspanya’da da seralarda enerji krizi yaşanacak. Türkiye olarak bu açığı kapatabiliriz. Hollanda Türkiye’den ürün almak istiyor.”

AB, Antalya’da üretim alanlarını denetledi

Tarım Orman Bakanlığı programı çerçevesinde AB Komisyonu heyetinin, Antalya’da üretim alanları ve Türk firmalarında denetimlerde bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, “Avrupa Birliği’ne İhracatı Yapılacak Hayvansal Kökenli Olmayan Gıdalardaki Denetim Sistemlerinin Kontrol Edilmesi ve Mikrobiyolojik Kontrol Sistemlerinin Değerlendirilmesi” amacıyla Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’ye yönelik misyon ziyareti gerçekleştirildi. Heyet, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile birlikte Antalya’da tarım sektöründe yaş meyve sebze üretimi ve ihracatı üzerine faaliyet yürüten firmalarda incelemeler yaptı. BAİB yetkililerinin de yer aldığı incelemelerde, yabancı ziyaretçilere Antalya ve Batı Akdeniz bölgesi yaş meyve sebze üretimi ve ihracatı ile ilgili bilgiler verildi.

Üretici ve ihracatçıda kısıtlama korkusu

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, bölgede kış dönemi ekim ve dikimin devam ettiğini belirtti. Avrupa ülkelerinin topraksız tarıma yöneldiğini, enerji krizi nedeniyle seralarda üretim yapamadığını anlatan Durdaş, “Doğalgaz olmadığı için Avrupa’da seralarda ve gübre fabrikalarında da üretim yavaşladı. Bu kış ihracatta fiyatlar iyi olacak. Avrupa’dan alıcı talebi çok yoğun. Bu kış Avrupa Türkiye’yi tercih edecek” dedi. Öte yandan, ihraç ürün fiyatlarının yüksek olması nedeniyle iç piyasa tüketici aleyhine işleyecek. Kıs mevsiminde sera ürünleri iç piyasada yüksek fiyattan alıcı bulacak. İhracatçı ve üreticiler ise iç piyasada fiyatların astronomik rakamlara çıkacağından, hükümetin de fiyatları aşağı çekmek için ihracata kısıtlama getirmesinden korkuyor.