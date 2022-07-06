Avrupa’daki uçuş iptalleri sorun yaratıyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, Avrupa havalimanlarında Haziran ayından bu yana uzun süren check-in işlemleri, geç gelen valizler, iptal olan uçuşlar, sonu gelmeyen bekleme kuyruklarının tatilcinin moralini bozduğunu, bu sorunların bu aydan itibaren de artacağını belirtti.

Avrupalı havayolu firmalarının binlerce uçuşu iptal ettiğini anımsatan Yavuz, ‘’Tam da turizm sezonu öncesinde sadece Lufthansa 3 bin 100 uçuşu programından çıkardı. Eurowings, Delta, British Airways, Southwest, Rynair, Jetblue ve daha birçok havayolu uçuşlarını azalttı’’ dedi.

Avrupa’daki havalimanlarını bu kaosa nitelikli personel eksikliği, destinasyonlardaki grevler, koronanın yenide artması ve gecikmeler (kötü hava koşulları, teknik sorunlar vs…) olduğunu anlatan Yavuz, şöyle devam etti.

‘’Asıl ana sorun ise personel yetersizliği. Hava limanı çalışanları büyük bir çalışan ordusu oluşturuyor. Güvenlikten, havalimanı bürosu görevlilerine, duty freeden, havayolları çalışanlarına, teknik ekiplerden, itfaiyecilere, araç sürücülerinden, meteoroloji çalışanlarına kadar onlarca meslek grubundan insanlar havalimanlarında çalışıyor. Ve her biri birbirinden önemli işlerin sorumluluğunu taşıyor. Sadece temizlik bile başlı başına büyük ve donanımlı bir ekibi gerektiriyor.’’

2,3 milyon havacılık çalışanı işini kaybetti

Pandemiyle birlikte 600 bini Avrupa olmak üzere dünyada 2,3 milyon kişinin havaalanlarında işini kaybettiğine dikkat çeken Recep Yavuz, şunları kaydetti.

‘’İşini kaybeden çalışanlar artık geri gelmiyor. Paris havalimanındaki güvenlik görevlisi süpermarket kasiyerinden daha az kazanınca bu stresli işi yapmaktan vazgeçer oldu. Bu alanlara yeni personel bulmak zor olmakla birlikte, onların eğitilmesi de zaman ve zahmet gerektiriyor. Güvenlik için Almanya’da 6 aylık bir eğitim söz konusu.’’

Türkler Almanya havalimanlarını kurtarır mı?

Almanya ve Avrupa’nın genç çalışan konusunda zorlandığına dikkat çeken Recep Yavuz, şöyle devam etti.

‘’Özellikle Almanya’daki iptal edilen uçuşlar, gecikmeler, gelmeyen bavullar, havalimanında uzun beklemelerin ana sebebi çalışan insan bulamamak. Almanya’nın bu açığı Türkiye’den özel izinle getirilecek 2 bin kişi ile kapatma önerisi tartışılıyor. Sadece yaz sezonunu kapsayan bu teklif çalışma ve ulaştırma bakanlıklarına iletildi. Özellikle güvenlik ve bagaj dağıtım konusundaki açık Almanya’nın içinden kapanacak gibi gözükmüyor.’’

Avrupa öngöremedi

Avrupa turizm sektörünün 2022 yazındaki bu yoğunluktaki talebi öngöremediğini ifade eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü.

‘’Talep artınca, planlamalar şaştı ve ortalık karıştı. Orman yangınları, yeniden kıpırdayan pandemi ve havalimanlarındaki kaos 2022 yaz sezonunu birkaç ay meşgul edecek. Türbülansla başlayan sezon, türbülansla devam ediyor. Almanya ve Avrupa genç çalışan istihdamında zorlanıyor. Özellikle Almanya’daki iptal edilen uçuşlar, gecikmeler, gelmeyen bavullar, havalimanında uzun beklemelerin ana sebebi çalışan insan bulamamak.’’

Türk turizmi de etkiler

Seyahat Acenteleri Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem de pandemide Avrupa havaalanlarında başta güvenlik ve yer hizmetleri olmak üzere personel kaybı yaşadığını söyledi.

Avrupa havaalanlarında personel yetersizliğinden yaşanan sıkıntıların özellikle Avrupa ülkelerini iç pazarını büyük sıkıntıya sokacağını vurgulayan Gem, bundan Türk turizminin de olumsuz etkileneceğini bildirdi.

Havaalanlarında yaşanan sorunların 2023 yılına kadar çözülmesinin de mümkün görülmediğini ifade eden Mehmet Gem, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Almanya havalimanlarındaki sorun Türkiye’den temin edilecek 2 bin personel ile çözülür mü, çözülmez. Bundan Türk turizmi de etkilenecek. Avrupa havaalanlarında büyük gövdeli uçakların uçuşuna izin verilmiyor. Birçok büyük havaalanı 300 kişilik büyük gövdeli uçakların uçuşunu engelledi. Rusya’dan Türkiye’ye gelen Türk tur operatörlerinin büyük gövdeli uçakları da var. Bunlarda Avrupa’ya uçamayacak.’’