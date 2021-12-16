Avrupa’dan sonra Türkiye'de altın kaplamaya geçti

KONYA - Altın ve benzeri değerli takıları uzun yıllar önce kullanmayı bırakan Avrupa’dan sonra Türkiye’de de benzer bir anlayış gelişmeye başladı. Altın fiyatlarının yükselmesinin de etkisiyle vatandaşlar altın yerine altın kaplama takılar kullanmaya başladı. Fiyat olarak oldukça uygun olan bu takılarla birlikte vatandaşlar altınlarını hırsızlık veya kaybolma gibi olumsuzluklardan korurken, altın almak için ekonomik durumu elvermeyen vatandaşların da binlerce model takıya ulaşma imkanı sağlıyor. Önümüzdeki dönemlerde altın kaplama takılara olan rağbetin daha da artacağı tahmin ediliyor.

Kullanıcı yoğun talep gösteriyor

Konya’da uzun yıllardır sarraf ve kuyumculuk yapan ancak yaklaşık 3 yıl önce girdiği altın kaplama takı üretimi sektöründe bir marka oluşturan Bilezzik Altın Kaplama Takı Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaşar, sektöre dair açıklamalar yaptı. Altın kaplama takı işine sarrafların ve sarraf toptancılarının güvenliğini sağlamak adına girdiklerini ancak kısa sürede son kullanıcıdan da büyük talep görmeye başladıklarını belirten Yaşar, “Bilezzik markasıyla birebir aynı ürün ve modelleri, üzerlerini gerçek altınla kaplayarak yaptık. Sarraf toptancıları esnafı gezerken orijinal altın ürünlerle değil de, aynı modeldeki bizim bu yaptığımız ürünlerle gezsin, sipariş aldıktan sonra altın ürünlerine sarraflara göndersin diye düşündük. Yine artan sarraf soygunlarına karşı bir önlem olarak da, sarrafların vitrinlerine bu ürünleri koyarak sergilemesi için bu ürünleri üretmiş olduk. Sonra bu ürünlerimiz son kullanıcıda talep görmeye başladı. Çünkü birçok kullanıcı, araba veya ev almak için altın takılarını satıyor yerine de parası olmadığı için koyamıyor. Ama içinde de bir burukluk oluşuyor. Bu burukluğu bizim ürünlerimizle gideriyor. Birebir sattığı ürünün aynısını biz yapıyoruz ve altın ürünlerinin 100’de 1 fiyatına bu ürünleri kullanıcıya sunmuş oluyoruz. Bu anlamda çok fazla talep olmaya başladı. Altın fiyatlarının aşırı yükselmesi de yine kullanıcıları bu ürünlere itmeye başladı” dedi.

Avrupa 40 sene önce geçti

Avrupa’nın bu tür altın kaplama takı ürünlerini uzun zamandır kullandığını dile getiren Yaşar, şöyle devam etti, “Avrupa bu ürünlere 40 sene önce geçmiş. Avrupa’daki kadınlar da takıyı çok seviyor. Ama onlar hiçbir zaman değerli altın kullanmıyor. Takısına değer biçmek istemiyor, kaybolduğu zaman üzülmek istemiyor. Takısını bir güvence olarak görmüyor. Avrupa’da böyle bir düşünce var. Ama Türkiye’de altın bir güvence olarak görülüyor. Bu anlayış son 3 yıldır yıkılmaya başladı. Türkiye’de altın olmayan bir şeyi takmam devri kapanmaya başladı. Yine güvenlik için alan çok fazla müşterimiz var. İnsanlar hırsızlıktan veya değerli takıların kaybolmasından endişe ettiği için, altın olan ürünlerini bize getiriyorlar. Bilezzik olarak biz bu ürünlerin birebir aynısını yapıyoruz, gerçek altın olan takılarını banka kasasına koyuyorlar, bizim ürünlerimizi takmak için kullanıyorlar. Ve müşterilerimiz çok memnunlar. Çünkü akılları evde kalmıyor ya da kaybolursa ne olacak diye düşünmüyor. Dolayısı ile sadece altına parası yetmeyip alanların dışında, ekonomisi yerinde olup, altınını güvence altına almak için bizim ürünlerimizi satın alan da çok fazla.”

Altın üretimini bıraktık

Uzun yıllardır sarraf ve kuyumculuk sektöründe olduklarını anımsatan Yaşar, artık altın takı üretimi yapmadıklarını söyledi. Yaklaşık 3 yıldır Bilezzik markasıyla altın kaplama ürünler ürettiklerini belirten Yaşar, “Artık altın üretimi yapmıyoruz tamamen bu ürünlere yönelmiş durumdayız. Çünkü çok fazla talep var ve artık yetişemiyoruz. Bilezzik markasıyla satışlarımızı yapıyoruz. Altın fiyatlarının daha da artacağı söyleniyor. Bundan dolayı bizim ürünlerimize olan talep de günden güne artıyor. Bilezzik markası olarak 5 mağazamız var ama Türkiye’de 50’ye yakın mağazaya ürünlerimizi veriyoruz. Fransa ve Fas’ta da yine Bilezzik markasıyla bayilik açma planımız var” ifadelerini kullandı.

İthal ettiğimiz ürünlerde var

“Biz ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz” diyen Yaşar, Trabzon burması, Maraş usulü hasır örgüler gibi spesifik modelleri de yerinde yaptırdıklarını söyledi. Taşlı ürünlerde ise ithalat yaptıklarının bilgisini paylaşan Yaşar, “Bilezzik olarak biz müşteri memnuniyetini önemsiyoruz. Bu yüzden Bilezzik’te satılan ürünlerin kalitesi de önemli. Swarovski markasıyla çalıştığımız ürünlerimiz var. Bu işi Konya’da sadece biz yapıyoruz ve Bilezzik önemli bir marka haline geldi. Ürünlerimizde mikron altın kaplama kullanıyoruz. Böylece ürünlerimiz bozulmuyor ve uzun süre kullanılabiliyor. Bilezzik olarak art niyetliliği önlemek için de biz ağırlıkları farklı yapıyoruz” dedi.

Altın sattırmıyoruz

Bilezzik markasıyla satış yapan mağazalarında altın ürün sattırmadıklarını dile getiren Yaşar, şunları kaydetti, “Bizim ürünlerimizin çıkış noktasından biri aslında sarrafların güvenliğini sağlamak içindi. Ama gelinen noktada biz sarraflarda bizim ürünlerimizin satılmasını istemiyoruz. Bu konuda zaten kanuni bir düzenleme de yapılacak. Muhtemelen çıkacak olan kanuni düzenlemeyle, bizim ürünlerimiz sarrafta satılamayacak. Bilezzik olarak altın ürünlerini de biz sattırmıyoruz. Biz mağazalarımızda gerçek altın satılmasını istemiyoruz. Altın sarrafta satılsın, demo ürünleri de biz satalım.”