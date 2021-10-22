Avrupalı alıcının gözü IF Wedding Fashion İzmir’ de olacak

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Pandemi ile birlikte 15 aydan bu yana fiziki fuarların yapılamadığı gelin, damat ve abiye sektörü, İzmir’de buluşmaya hazırlanıyor. 16- 19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek IF Wedding Fashion İzmir Fuarı öncesi sektör temsilcileri bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Yabancı ziyaretçi konusunda rekor beklenen fuarla ilgili değerlendirmede bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Dış Giyim Eşyası Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Tunçer, “Avrupalı alıcı bu fuarı bekliyor. Yabancı ziyaretçi ve alım grupları açısından zamanlama çok iyi. Bu ilgiye koleksiyonla yanıt verebilecek firmalar, 2022’ye iyi başlangıç yapacak” dedi.

Sektörün Avrupa’daki büyük fuarı Barcelona’nın iki yıldır yapılamadığını, Haziran ve Temmuz 2021’de gerçekleşen Milano ve Düsseldorf fuarlarının ise gerek katılımcı gerekse ziyaretçi açısından bekleneni veremediğini vurgulayan Tunçer, “IF Wedding Fashion, Ocak- Şubat gibi iç piyasaya ağırlıklı gerçekleşiyordu. İhracat için çok doğru bir tarihte gerçekleşiyor. Çünkü, pandemi ile birlikte 15 aydan bu yana perakendeci, üretici ve müşteriyi buluşturacak hatlar kopmuştu. Avrupalı toptancı, parekendeci, yeni ürünleri tam bu dönemde seçiyor. IF Wedding, bu hatların tekrar kurulduğu bir dönemin ilk başlangıcı olacak” dedi.

“Çok iyi ticaret ve katılım olacak”

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Doğru bir çalışma ile pandeminin uluslararası seyahatlere yaptığı etkiyi tam tersine çevirebiliyoruz. Bunu son 1,5 ayda düzenlediğimiz fuarlar ile gördük. Umuyoruz ki fuarımız hepiniz için kazançlı olur" dedi. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, fuarın sektöre pozitif etki etmesini beklediklerini dile getirirken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım da fuarı, güçlü katılımcının geleceği bir etkinlik olarak gördüğünü söyledi. Ege hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise ," Avrupa’da gördüğümüz aşısı olan her yere girip çıkıyor. İzmir aşılama ve vaka sayılarında Türkiye ortalamalarına göre oldukça iyi bir noktada. Bunlardan yararlanmamız lazım. Çok iyi bir ticaret ve katılım olacak" diye konuştu.