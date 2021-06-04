Avşarlar, 20 milyon liralık yatırımla ihracatını artıracak

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Kuruyemiş başta olmak üzere şekerleme, kahve, baharat ve kuru gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Avşarlar, Niğde OSB’deki 20 milyon TL’lik yeni fabrika yatırımı ile ihracatını artıracak. Kuruyemiş grubunda 70, şekerleme grubunda 90, baharat grubunda 30, kuru gıda gurubunda 22 kahve grubunda da 1 olmak üzere toplamda 213 çeşitte üretim yapan firma, ilk etapta Ortadoğu, Asya ve Afrika pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. Amerika ve Avrupa pazarında da başarılı rakamlara ulaştıklarını ifade eden Avşarlar Kuruyemiş Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Bölümü Başkanı Cumali Avşar, şekerleme grubundaki Ar-Ge çalışmalarını hızlandırarak rekabet güçlerini artıracaklarını bildirdi. Üretimin yüzde 30’unu ihraç ettiklerini ve yılsonuna kadar bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı planladıklarını dile getiren Avşar, “Pazarlamada yurtdışı tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdik. Amerika, Almanya, Rusya, Çin, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen uluslararası fuarlarda yer alacağız” diye konuştu.

Uluslararası Gıda Tüzüğü’ne uygun olarak Mersin’de 3 bin 823 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 5 bin 143 m2 arazi üzerine kurulu merkez fabrikalarında yıllık 6 bin 127 ton ürün işleme kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Cumali Avşar, ihracattaki atılımları nedeniyle kapasite kullanım oranlarının yüzde 60’a çıktığını bildirdi. Geçen yıl Niğde OSB’de 50 bin metrekare arazi üzerinde 3 bin 718 metrekarelik kapalı alana sahip yeni fabrikada ise yıllık 3 bin ton ürün işleyebildiklerini söyleyen Avşar, Niğde fabrikasında kapasite kullanım oranının yüzde 30’a ulaştığını aktardı.

Pandemide kuruyemişe artan talebi fırsata çevirmek istiyor

Pandemi sürecinde hem yurtiçinde hem de yurtdışında insanların en çok yöneldiği sağlıklı gıda ürünleri arasında kuruyemişin ön plana çıktığını belirten Cumali Avşar, bu durumu fırsata çevirmek için özel online tanıtım çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Yurtdışı pazarlarda da bir “Türk kuruyemişi” algısı oluşturmaya gayret ettiklerini ifade eden Avşar, “Kuruyemiş ürünleri ev içi tüketiminde özellikle orta gelir grubunda en çok tercih edilen sağlıklı gıdalar arasında. Bu durum hem yurtiçi hem de yurtdışı satışlarımıza olumlu yansıyor” diye konuştu.

Şekerleme grubunda yeni ve inovatif ürünlere yoğunlaştı

Tedarik ettikleri kuruyemiş ürünlerini şekerleme grubu ile birleştirerek piyasadaki ürünlerden farklı olarak daha katma değerli ürünler geliştirdiklerini kaydeden Cumali Avşar, şöyle konuştu: “Yoğunlukla tercih edilen Antep fıstıklı cezeryenin yanı sıra cevizli ve fındıklı cezerye ürünlerini ürün portföyümüze ekledik. Özel olarak kaplamalı çerez ve yeni lokum çeşitleri için çalışmalarımız sürüyor. Ballı, susamlı ve yer fıstığı kaplamalı yeni lokum çeşitleri geliştiriyoruz.”