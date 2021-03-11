Ayakkabı-Moda Tasarım Merkezi, Çukurova Teknokent’e emanet

ADANA - ATO ve Teknokent arasında imzalanan protokol ile Ayakkabı-Moda Tasarı Merkezi’nin yönetimi Teknokent’e devredildi.

ATO Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı ile yönetim kurulu üyeleri Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Çolak’ı ziyaret etti. Çolak, Teknokent’in yıllar içinde global örnekleriyle yarışacak projelere imza attığını belirterek, “Burada amacımız, iş dünyası ve üniversitenin iş birliğini artırarak daha fazla araştırma yapılabilmesi imkanının yaratılması ve yapılan araştırmaların ekonomik değere dönüşebilmesini sağlamaktır” dedi. Çolak Çukurova Teknokent bünyesinde, Teknoloji Transfer Ofisi, Adana Girişimcilik Merkezi, Kimya Vadisi, Kuluçka Merkezi, Patent Ofisi ve Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Ofisi birimleri ile 100’ün üzerinde Ar-Ge firmasının bulunduğu bilgisini verdi.

Ayakkabı ve konfeksiyonun gelişmesine katkı sağlıyor



ATO Başkanı Atila Menevşe de Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçirilen, Adana Ticaret Odası'nın başvuru sahibi ve yürütücüsü, Çukurova Üniversitesi’nin ortağı, S.S. Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin iştirakçisi olduğu, Çukurova Teknokent bünyesinde bulunan Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi’nin Adana’da ayakkabı ve moda sektörlerin gelişimi için son derece faydalı olduğunu vurguladı. Menevşe, “Merkezle ilimizdeki yüzlerce küçük ve orta ölçekli ayakkabı ve konfeksiyon üreticimizin kendi modellerinin tasarımını Adana’da yaptırarak rekabet gücünü artırmalarını hedeflemiştik. Bunu başardık” diye konuştu.