Ayakkabı sektörü Bursa’da buluştu

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’deki ayakkabı imal eden üretici firmalar ve toptancıları aynı çatı altında buluşturan fuarı Bursa’da açıldı. Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, geçen yıl pandemiye rağmen 1 milyar doların üstünde bir ihracatla Türkiye’ye katkı sağlayan bir sektör olan ayakkabı sektöründe Türkiye’nin lider ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Bursa’da 800 civarı ayakkabı firması bulunduğuna ve Bursa’nın özellikle kadın ayakkabısı konusunda çok güçlü olduğuna işaret eden Eker, “Bu fuarımızla birlikte ilk kez ihracat yapan firmalar oldu. Uzun zamandır bölgeye gelmeyen firmalar gelmeye başladı. Bursalı bir fuar firması olarak her yıl ayakkabı, kozmetik, gıda ve turizm olmak üzere toplam 4 tane fuar düzenliyoruz. Bursa’mıza önemli sektörlerde değerli fuarlar kazandırdık. Bu fuarların büyümesi ve Bursa’nın potansiyele yakışır şekilde bir fuar şehri olması için herkesin desteğini bekliyor, bu fuarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İhracatta yüzde 35 büyüme

BTSO Ayakkabı ve Deri Sektörü Meclis Üyesi Altuğ Gencer de, “Pandemiden dolayı bir takım sorunlarımız mevcut olsa da 2020 yılında tedarik zincirindeki kopmalar ve enerji krizleri Avrupa’nın Çin’den kopmasına sebep oldu ve ülkemize talep artmaya başladı. Ayakkabı sektörü ihracatında bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 35’lik bir büyüme var. Yılsonu 1 milyar doları geçeceğimizi düşünüyoruz. Bursa’da da bu yıl 9 ayda 18 milyon doları yakaladık ve 20 milyon doları aşacağımızı düşünüyoruz” dedi. 13 Kasım Cumartesi günü akşamına kadar açık kalacak fuara, Bosna Hersek ağırlıklı olmak üzere Balkan ülkelerinden 30 kişilik alım heyeti de katılacak. Fuarda katılımcı firmalar ürünlerini sergilerken B2B görüşmeleri de gerçekleştirilecek.