Aydem yenilenebilir 8 HES’e daha sıfır atık belgesi aldı

DENİZLİ - Daha önce 4 HES için belge alan şirket, Sıfır Atık Belgeli santral sayısını 12’ye çıkardı. Türkiye’de 25 santralinde ve 1020 MW kurulu güce sahip olan Aydem Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda çevre alanındaki çalışma ve yatırımlarına devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan, santrallerde israfın önlenmesi, atık toplama alanlarının oluşturulması, çalışanlara çevre ile ilgili eğitimler verilmesi gibi önemli sorumlulukları yerine getiren Aydem Yenilebilir Enerji, Adana’daki Göktaş 1 ve 2 ile Mentaş ve Toros hidroelektrik santrallerinin ardından 8 hidroelektrik santrali için Sıfır Atık Belgesi aldı. Sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda Denizli Adıgüzel, Aydın Kemer, Tokat Akıncı ve Muğla’da Dalaman çayı üzerine kurulu 5 hidroelektrik santrali Sıfır Atık Belgesi’ne sahip oldu. Aydem Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ’den yapılan açıklamada, “Yenilenebilir bünyesinde faaliyet gösteren 13 santralin daha 2021 sonuna kadar bu süreci tamamlaması hedefl eniyor” denildi.