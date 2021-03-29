'Aydın-Denizli Otoyolu inşaatı ekosistem için durdurulmalı'

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı Büyük Menderes İnisiyatifi sözcüsü Mustafa Çallıca yaptı. Çallıca, bağlantı yolları ile birlikte 163 kilometre uzunluğundaki otoyolun yapımında kullanılan dolgu malzemeleri ve açılacak taş ocaklarının, hava, su, toprak kirliliğini artırarak canlı yaşamını tehdit edeceğini söyledi. Otoyol yapımında en büyük kaybın binlerce dönüm birinci sınıf en verimli tarım arazilerinde yaşanacağını ifade eden Çallıca, “Verimli tarım arazileri yok olacak, kalan topraklarda tarımsal üretim zorlaşacak. Sularımız ve su havzalarımızın yapısı kirlenecek. Bölgenin fauna ve fl ora dengesi bozulacak. Bugün ve gelecek nesillerin yaşayacağı daha yaşanabilir bir Denizli için Aydın-Denizli otoyol çalışmaları iptal edilmeli ve vazgeçilmelidir. İtiraz etmezsek geleceği felaket bekliyor” diye konuştu. Çallıca, otoyolla ulaşımda kazanılacak 25 dakika için tarihe tanıklık yapan havzadaki Sarayköy, Honaz, Merkezefendi, Pamukkale’de kazanımlarının kaybolacağını ifade etti.