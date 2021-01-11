"Aydın-Denizli otoyolunun güzergahı değişmeli"

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Denizli Ziraat Odaları Koordinatör Başkanı ve Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, 16 Kasım’da temeli atılan Aydın- Denizli otoyolunun sadece mikroklima özelliği taşıyan Pamukkale Ovası’nda meyve bahçelerinde binlerce ağacın yok olmasına neden olacağını savundu. Denizli tarımının yıllık kaybının 6 milyon TL’yi bulacağını ifade eden Gemici, iyi tarım uygulaması yapılan bahçelerde üretilen meyvelerin büyük bölümünün ihraç edildiğini ifade etti.

Bölgenin yıllardır beklediği, İzmir- Antalya arasındaki kesintisiz ulaşımın ikinci etabını oluşturacak bağlantı yollarıyla birlikte 163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli otoyolunun temeli 2 yılı aşan ihale sürecinin ardından 16 Kasım’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından törenle atılmıştı. Otoyolun inşaatı başlarken, kamulaştırma çalışmalarıyla birlikte yolun geçeceği güzergahta arazileri bulunan üreticilerin tepkileri de yükselmeye başladı. Sarayköy’ün Duacılı ve Beylerbeyi mahallelerinin sakinleri, kamulaştırma yapılacağından haberdar olmadıklarını, yolun tarım arazilerinden geçtiğini ifade ederek, belirlenen kamulaştırma bedellerinin de düşük olduğunu iddia etti.

“5 bin dönüm tarım arazisi yol güzergahında kalıyor”

Hamdi Gemici ise otoyol güzergahında sadece Pamukkale Ovası’nda yaklaşık 5 bin dönüm meyve bahçesi bulunduğunu, binlerce nar, ayva, erik ve şeftali ağacının kesileceğini söyledi. Otoyolun Salihağa Mahallesi’nde Pamukkale Kavşağı bağlantısıyla başlayarak, birinci sınıf tarım arazilerinin ve meyve bahçelerinin bulunduğu Irlıganlı, Yeniköy, Küçükdere, Eldenizli, Kocadere ve Pınarkent mahallelelerinden geçerek Kocabaş Mahallesi’ne ulaşacağını ifade eden Gemici, “Bu bölge Türkiye’de mikroklima özelliği olan 7 ovadan birine sahip. Bölgede birinci sınıf, büyük bölümü ihraç edilen 8-10 yıllık Hicaz narı, ayva, anjelino erik, şeftali bahçeleri bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı’nın acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı, yolun temeli atıldı. Güzergah konusunda ve kamulaştırılacak araziler hakkında görüşümüz alınmadı. Yaptığımız araştırmalar ve edindiğimiz bilgilere göre bu bölgede yaklaşık 5 bin dönüm tarım arazisi yol güzergahında kalıyor” dedi.

"Güzergahta iyi tarım uygulaması yapılıyor"

Kamulaştırma alanında kalan arazilerde Karayolları Müdürlüğü ekiplerinin bahçelerde ve tarım arazilerinde tespitlerini sürdürdüğünü belirten Gemici, şunları söyledi: “Edindiğimiz bilgilere göre 16-17 kilometre uzunluğundaki bir bölge kavşaklar ve bağlantı yolu güzergahında bulunuyor. Bahçesinin kamulaştırılacağını öğrenen üreticiler büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bölgede iyi tarım uygulamaları yaptığımız, global GAP sertifikasına sahip meyve bahçeleri var.”