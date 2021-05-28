Aydın’a 400 milyon liralık enerji ve madencilik yatırımı yapılacak

Aydın Ticaret Odasında düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aydın'a 400 milyon liralık enerji ve madencilik yatırımı yapılacağını bildirdi.

Aydın'ın son yıllarda hem bölgenin hem de Türkiye'nin hızla gelişen kentleri arasında yer aldığına dikkat çeken Bakan Dönmez, şöyle konuştu: "Toprağı da bereketli, insanı da bereketli maşallah. Ne yapsak azdır. Geçmişle kıyasladığımızda, 2000'li yılların başına gittiğimizde enerji ve madencilik alanında sadece 9,2 milyon liralık yatırım yapılıyorken geçtiğimiz yıl bu rakam 460 milyon lira seviyesine çıkmış. Toplam 18 yıllık süreçte de bu alanda yaptığımız yatırımların tutarı da 4,66 milyar lira olmuş. Bu yıl da inşallah yaklaşık 385-400 milyon liralık bir yatırım yapılacak. Bunun 300 milyon liralık kısmı elektrik dağıtımıyla 50-60 milyon liralık kısmı da doğalgaz dağıtımıyla ilgili yapılacak." diye konuştu.

Kentin elektrik üretiminde de ciddi bir potansiyel barındırdığını belirten Dönmez, ilde 1496 megavatlık bir kurulu gücün olduğunu aktardı.