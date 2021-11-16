Aydın’da 115 arı üreticisine şeker desteği

Ayşe YILMAZ

AYDIN - TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu’nun girişimleriyle sermayesinin tamamı devletin elinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TürkŞeker) ile yapılan işbirliği sonucunda, federasyon üyesi arı üreticilerine piyasada normal değeri 320 olan besleme şekeri, 212 liradan temin edilerek dağıtımına başlandı. 16 ilde başlayan dağıtımlar kapsamında Aydın’da da 115 TAHAP üyesinin talebi doğrultusunda getirtilen 75 ton şeker, TAHAP Genel Başkanı Sarıoğlu ile TAHAP Aydın Şube Başkanı Selahattin Özdemir'in katılımıyla üreticilere dağıtıldı.

Aydın’da 115 arıcıya 75 ton besleme şekeri dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Sarıoğlu, “10 koloniye 1 torba besleme şekeri veriliyor. Arı üreme döneminde şeker arı üreticilerimiz için en büyük ihtiyaçtır. Dolayısıyla Türkiye şartlarında birileri bu şekere karaborsa diyor ama biz başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Maliye ve Hazine Bakanımız Lütfi Elvan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, AK Parti Aydın Milletvekili ve Onursal Başkanımız Metin Yavuz’un da destekleriyle şu an Türkiye genelinde 16 ilde dağıtım yapıyoruz. Bu dağıtımlarımız hafta sonunda da devem edecek. Her üreticiye 212,22 lira üzerinden KDV artı nakliye olarak karsız ve doğrudan üreticilerimize dağıtıyoruz. Aydın’da 115 üretici 75 ton şeker alacak. Bu toplamda 1600 çuvalda 100’er liradan 160 bin liranın arıcıların cebine kalması demektir. Üreticilerimiz besleme şekerlerini devletimizin katkısıyla en uygun fiyata almış oluyor” dedi.

Denetimlerde hakkaniyet vurgusu

Dağıtım sonrası yaptıkları denetimlerde hakkaniyeti de gözettiklerine değinen Başkan Sarıoğlu, “Dün gece itibariyle Kastamonu, Düzce, Bolu, İzmit, Balıkesir, Aksaray, Mersin ve Aydın’da dağıtımlar devam ediyor. Tutanakla aktif kovan sayılarını yerinde tespit ediyoruz. TAHAP farkıyla bunların hepsi 3 ayrı dosya halinde hem federasyon genel merkezine, hem de bağlı olduğumuz İçişleri Bakanlığına ve TürkŞeker’e birer dosya ile teslim ediliyor. Bizim amacımız bu işin takip edilmesidir. Ülkemizde bugüne kadar birçok proje uygulandı. Şu an Türkiye genelinde karaborsa, yok denilen besleme şekerini sadece TAHAP üreten yüreklere dağıtıyor. Teslim edince de iş bitmiyor. Üyelerimize temin ettikleri şekerlerin nerede olduğunu sorgulayarak da denetliyoruz. Bunların her ay denetimini yapacağız. Aynı şekilde de raporlarını tutacağız. Eğer iyi niyetli ve samimi işler yapılırsa devlet kaynaklarının doğru kullanılabileceğini tüm Türkiye’ye ve kamuoyuna göstereceğiz” diye konuştu

Arıcıların ihtiyacı karşılandı

TAHAP Aydın Şube Başkanı Selahattin Özdemir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Arıcılarımızın 2021 yılındaki besleme şekeri ihtiyaçlarını şu anda karşılamış bulunmaktayız. İlerleyen süreçte devam edecek dağıtımlarla da şeker temin etmeyi sürdüreceğiz. İlk etap ilk tırımızın dağıtımına başladık. Toplamda 3 tır olmak üzere 75 ton şekeri üreticilerimize dağıtacağız. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.