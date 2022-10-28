Aydın’da doğan Themore Concept, 15 ülkeye sabit mobilya satıyor

AYDIN - Ulusal market zincirlerine anahtar teslimi dekorasyon yapan ve bugüne kadar 2 bin 500’e yakın mağazanın tefrişatını gerçekleştiren Orge Yapı, 3 yıl önce lansmanını yaptığı yeni markası Themore Concept ile konut, işyeri ve farklı yaşam alanlarına yaratıcı ve fonksiyonel ürünler sunmaya başladı. Firma, şu an bu ürünleri başta Avrupa olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediyor.

Mutfak, banyo, kapı, vestiyer, dolap, ray dolap ve çeşitli dekorasyon ürünlerini tek çatı altında sunduklarını, ürün çeşitliliği ile iddialı olduklarını belirten Themore Concept Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Geçgel, 2025’e kadar farklı ülkelerde 15 tane bayilik açmayı planladıklarını, yurtiçinde 12 olan mağaza ve bayi sayısını artırarak 45’e yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

3 yıllık genç bir marka olan Themore Concept’in arkasına 40 yıllık bir deneyimi alarak yola çıktığını vurgulayan Ahmet Geçgel, “Babam marangozdu. Boş zamanlarımda ona yardım ederdim. 10 yaşından beri sektörün içindeyim. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Mobilya Dekorasyon Öğretmenliği ve İç Mimarlık Bölümü’nü kazandım. 2006’da üniversiteyi bitirdikten sonra Adnan Menderes Üniversitesi’nde Mobilya Dekorasyon Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 2 yıl sonra ulusal marketlere anahtar teslim mağaza dekorasyonu yapma konusunda bir teklif geldi. Böylece 2008’de Orge Yapı’nın temellerini atarak zincir mağaza sektörüne giriş yaptık” dedi.

Orge Yapı ile aile şirketinin kurumsal bir kimlik kazanmaya başladığını anlatan Geçgel, “5 yıl kadar perakende zincirlerinin Ankara’nın batısındaki mağazalarının anahtar teslim işlerini yaptık. Sonrasında da asıl iş kolumuz olan mutfak, banyo, kapı mobilya endüstrisi ile ilgili yatırım kararı aldık. Aydın’da 17 bin metrekare üzerine bir tesis kurduk. Daha sonra ulusal ve uluslararası alanda bir marka ismi üzerinde çalışmaya başladık. Böylece 2019’da Themore Concept markası doğdu” diye konuştu.

Yaşam alanlarına konsept dokunuş

Themore Concept olarak amaçlarının, ulusal ve uluslararası alanda sadece mutfak, banyo ve kapı üreticisi değil, hepsini aynı çatı altında yapabilen ve dekorasyon hizmeti de veren bir marka olmak olduğunu aktaran Geçgel, “Piyasada mutfak markaları, banyo markaları ya da kapı markaları var. Biz konut, işyeri ya da otel projesinde sabit mobilyalarla ilgili her ürünü tasarlayıp üretiyoruz. Birçok mimar ile çalışıyoruz. Onların sabit mobilya alanında çözüm ortağıyız. Ayrıca müteahhitlerle toplu konut ve villa projelerine, otellere ve nihai müşteriye yönelik hizmet veriyoruz. Perakende hizmet veren 12 mağazaya sahibiz. Aydın, Bodrum (Konacık), Kuşadası, İzmir’de bize doğrudan bağlı olan fabrika satış mağazalarımız bulunuyor. Ayrıca Datça, Didim, Bodrum, Manisa, İstanbul (Beylikdüzü / Erenköy), Erzincan, Gaziantep’te bayilerimiz var” dedi.

15 ülkeye ihracat

“Ürünlerimizi yaklaşık 15 ülkeye ihraç ediyoruz” diyen Geçgel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurtdışında da perakende satış noktalarımız ve 4 bayimiz var. Fransa, Makedonya, Umman ve Pakistan’daki satış noktalarında perakende müşterilerimize hitap ediyoruz. En çok ihracatı Irak’a yapıyoruz. Onu, Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ile Dubai ve Katar takip ediyor. Sabit mobilya sektörü sürekli bir yenilenme ve değişim içinde. Bu nedenle Ar-Ge çok önemli. Mobilya endüstrisinde 11’nci, mutfak -kapı-banyo üretiminde ilk Ar-Ge merkezini biz kurduk. Bünyemizde 26 mimar, iç mimar ve mühendis görev yapıyor. Her biri de fonksiyonel, tasarım ve malzeme açısından yeni şeyler üretmek için çalışıyor, konseptler oluşturuyor.”

Üretimi tek çatı altında toplayacağız

2 yıl içinde üretim tesislerini 60 bin metrekarelik alanda tek merkezde toplayacaklarını açıklayan Ahmet Geçgel, “Aydın Efeler ilçesindeki 17 bin metrekarelik ve Umurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde market zincirlerine üretim yaptığımız 30 bin metrekarelik iki tesisimiz var. Gelinen noktada ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde 60 bin metrekarelik bir alanda 2 yıl içinde bir tesisi oluşturarak bütün üretimi tek merkezde toplamayı amaçlıyoruz. 2025 yılına kadar hedeflenen ülkelerde 15 tane bayilik açmayı planlıyoruz. Avrupa’da büyümeyi sürdüreceğiz. Bir de Irak’ta özellikle Erbil bölgesinde büyümeyi istiyoruz. Yurtiçindeki 12 olan mağaza ve bayi sayımızı artırarak 45’e ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.