Aydın'da incir satışı 12 ay yapılabilecek

AYDIN - İncir üreticisi fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizlikten korunarak ürünün 12 ay satışı yapılabilecek. Bu yatırımla, incir üretiminde dünyada bir numara olan Aydın’ın küresel ölçekte kuru incir üssü olmasının da önü açıldı. GEKA’nın 3 milyon TL hibe desteği sağladığı ve toplam proje bedeli 5,5 milyon TL olan yatırım, Aydın Erbeyli' de 19 bin metrekare alanda inşa edildi. Bin 800 ton kapasiteli soğuk hava deposunda güneş enerjisi kullanılıyor. Tesiste soğuk oda, donmuş oda, şoklama odası, işleme odası ve ön soğutma odaları yer alıyor. İlk ürün kabulünün geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştiği depoda, kuru incirin yanı sıra dondurularak muhafaza gerektiren yaş meyve ve sebzeler, işlenmiş gıda ürünleri, et ve su ürünleri de depolanabiliyor.

Soğuk Hava Deposu’nda incelemelerde bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Dünya üretiminde birinci sırada yer aldığımız kuru incirin arzının yüksek olduğu dönemlerde piyasada fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Bu yatırım bu durumun önüne geçtiği gibi Türkiye’de 2. sırada olduğumuz çilekte ve diğer yaş meyve sebzelerde de depolama şartlarının iyileştirilmesini sağlayacak” dedi.