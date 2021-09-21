Ayhan Zeytinoğlu 4’üncü kez İKV başkanı seçildi

KOCAELİ - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)’nın 59’uncu genel kurulu vakfın İstanbul’da bulunan merkezinde gerçekleştirildi. 3 dönemdir İKV Başkanlığı görevinde bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 4’üncü kez başkan seçildi. Halihazırda TOBB Başkan Yardımcısı ve KOSBAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri de bulunan Zeytinoğlu, 2015 yılında İKV Başkanı seçilerek, 3 dönemdir bu görevi başarıyla yürütüyor.

17 kişilik yönetim kurulu ve 2 kişilik denetim kurulunun seçildiği genel kurula,Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, İKV genel kurul delegeleri, mütevelli ve kurucu kurum temsilcileri, vakıf destekçileri ve davetliler katıldı.Divan başkanlığının seçimiyle başlayan genel kurulda divan başkanı İTO Başkanı Şekip Avdagiç, KOTO Başkanı Necmi Bulut ile İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas seçildi.

Aşılamaların artmasıyla birlikte ekonomide normalleşmenin de hızlandığını belirten İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Güncel verilere baktığımızda, geçtiğimiz 12 ayda 10 kez aylık ihracat rekorlarının kırıldığını görüyoruz. İhracatta Avrupa’nın aldığı paya bakınca da dış pazar açısından AB’nin önemini daha iyi anlamak mümkün. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracat ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 40 milyar 857 milyon 72 bin dolara yükseldi. AB’ye ihracat toplam ihracatın yüzde 38,92’sini oluşturdu. Sanayi üretimi gibi hizmet sektörlerinin de yeniden hız kazanması ile ekonominin daha olumlu bir rotaya girmesi söz konusu” diye konuştu.

Ekonomide yeşil ve dijital dönüşüm için köklü adımlar atmalıyız

Başta enflasyon olmak üzere yapısal bazı sorunların çözümü için çaba harcama gereğinin devam ettiğini ifade eden Zeytinoğlu, “En büyük dış pazarımız olan AB’deki dönüşüme uyum sağlama ihtiyacı da ek bir meydan okuma oluşturuyor. AB, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijitalleşmeyi ‘ikiz hedef’ olarak benimsedi. Tüm dünyada da görülen ve Avrupa’da daha da öne çıkan bu hızlı değişimine ayak uydurabilmemiz çok önemli. Avrupa’da mevcut Pazar payımızı koruyabilmemiz ve giderek artan rekabet ile baş edebilmemiz için ekonomide yeşil ve dijital dönüşüm için köklü adımlar atmalıyız. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 14 Temmuzda açıklanan “55’e Uyum” paketi AB’nin 2030 iklim hedeflerine ulaşmak için uygulanacak politika ve önlemleri içeriyor” dedi.

“İKV olarak 56 yıl önceki kurucularımızın ve başta TOBB olmak üzere mütevelli ve destekçi kuruluşlarımızın bize çizdiği yolda yürüyüşümüze devam ediyoruz” diyen Zeytinoğlu, “Küresel gündemi kaçırmadan, AB ve Türkiye-AB ilişkilerine odaklanıyor ve araştırma ve faaliyetlerimiz ile Türkiye’nin Avrupa’nın dışında kalmaması ve AB ile bütünleşmesini güçlendirmesi hedefine hizmet ediyoruz. İKV’nin analiz, araştırma, görüş oluşturma, kamuoyunu yönlendirme, iş dünyasına rehberlik etme, AB’de temsil gibi çeşitli görevleri var. Bu görevleri yerine getirirken, küresel eğilimleri, AB ve Türkiye’deki koşulları dikkate almamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Türkiye için AB’nin BK ile anlaşmasının hemen sonrasında bir STA imzalanmasının önemli bir başarı olduğuna değinen Zeytinoğlu, “STA’nın Gümrük Birliği kadar ticaret kolaylığı sağlamaması AB ile gümrük birliği ortağı olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Öte yandan, Birleşik Krallığın da küresel güç olma hedefleri doğrultusunda yeni ittifaklar oluşturma hamlesi içinde olduğunu görüyoruz. Son olarak, ABD, İngiltere ve Avustralya Hint-Pasifik bölgesinde savunma alanında yeni bir ittifak oluşturdu. Bu adım Fransa tarafından tepkiyle karşılandı. Tıpkı ekonomi ve ticarette olduğu gibi savunma alanında da bölgeselleşme ve değişen ittifaklar sistemi AB’nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi ihtiyacını daha da artırıyor. Komisyon Başkanı von der Leyen’in 2021 Birliğin Durumu konuşmasında belirttiği gibi AB’nin Savunma Birliği kurma ihtiyacı hissediliyor. Burada Türkiye’nin sağlayabileceği katkı Avrupa’nın savunma alanındaki açığını özellikle Brexit sonrasında doldurabilecek nitelikte” dedi.

Zeytinoğlu, “1-2 Ekim 2020’deki AB Zirvesinde ilk olarak gündeme gelen Pozitif Siyasi Gündem ve paralelinde Doğu Akdeniz’deki gerilimi azaltıcı gelişmelerin olması ilişkilerin gelişmesine yönelik ümit verdi. Bunun yanında 9 Mayıs 2021’de başlayan Avrupa’nın Geleceği Konferansı AB’nin ihtiyaç duyduğu reformlar için bir tartışma ve görüş alış verişi ortamı sağlıyor. Türkiye gibi aday ülkeler bu sürece dahil edilmese de, sivil toplum örgütü olarak AB Başkanlığımızın da desteği ile Avrupa’nın Geleceği tartışmalarına katkı sunmak için webinarlar düzenliyoruz. Yeşil Mutabakata uyum konusunda kamuoyunu uyarma ve bilgilendirme görevini yapıyor ve bu konuda bir Sivil Toplum Platformu oluşturmak için çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin AB uzmanı

İKV olarak pandemi döneminde çevrimiçi teknolojileri de kullanarak etkinliklerini sanal ortamda devam ettirdiklerini belirten Zeytinoğlu, “Türkiye ve AB’yi ilgilendiren kritik konuların ele alındığı 31 webinar düzenlendi. Bunun yanında, kamu kuruluşları ve bakanlıklar, oda ve borsalar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri çeşitli webinarlar ve çevrim içi toplantılarda 100’ün üzerinde sunum ve konuşma yaptık. Yayın ve araştırma faaliyetlerimiz, projelerimiz, AB Bilgi Merkezi faaliyetlerimiz yine aynı şekilde ekibimiz tarafından yürütüldü. Daha önce ülke ülke, il il dolaşarak yaptığımız seminerlerin yerini webinarlarımız aldı. Şimdi tekrar yüz yüze etkinliklere başlamış bulunuyoruz. İş dünyamızın göz bebeği kuruluşu, “Türkiye’nin AB Uzmanı” olmanın sorumluluğu ve onurunu taşımaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

İKV, objektif bir şekilde AB politikalarını ortaya koyan bir kurum

İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, TİM Başkanı İsmail Gülle ile TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz söz alarak Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve kapsamının genişletilmesi konusundaki görüşlerini paylaştılar.Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Faruk Kaymakcı söz alarak, “AB süreci sadece dış politikamız için değil iç politikamız için de çok önemli. İKV, AB sürecimizde en etkili, en doğru bilgiyi veren ve en objektif kurum. İKV, objektif bir şekilde AB politikalarını ortaya koyan bir kurum” dedi. AB ilişkilerine değinen Kaymakçı, katılım müzakerelerinin devamı için reformların titizlikle devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa’nın geleceği konusunda da görüşlerini paylaşan Kaymakcı,“İKV ile ilk toplantımız AB kimliği üzerine oldu. 9 konuda toplantılarımızı sürdürecek, AB’nin geleceğiyle ilgili bir Avrupa ülkesi olarak fikirlerimizi paylaşacağız” dedi. Kaymakcı son olarak, “Türkiye-AB ilişkileri hep inişli çıkışlı oldu. Bu ilişki bir egemenlik ve çıkar ilişkisidir yoksa bir özenti ya da saplantı ilişkisi değil. Bu süreci ne kadar hızlandırabilirsek o kadar yararımıza olacak diye düşünüyorum. Bu anlamda en doğru bilgileri paylaşan Türkiye’nin AB uzmanı İKV’ye teşekkür ediyorum” diyerek Zeytinoğlu’na ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyerek konuşmasını noktaladı. Son olarak açık oylama usulü ile yeni yönetim kurulu seçildi. Ayhan Zeytinoğlu yeniden güven tazeledi ve teşekkür konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı. Zeytinoğlu, “Bizleri yeniden göreve seçen delegelerimize teşekkür ediyor, sizlere layık olmaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum” dedi. Genel kurulun tamamlanmasının ardından Zeytinoğlu, yönetim kurulu ile birlikte yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İKV YÖNETİM KURULU

- Ayhan Zeytinoğlu (Başkan)

- Prof Dr. Haluk Kabaalioğlu

- Sedat Zincirkıran

- Atila Menevşe

- Ömer Gülsoy

- Mehmet Kaya

- Dr. Zeynel Abidin Erdem

- Tuncay Şahin

- Ali Sami Aydın

- Celal Kaya

- Levent TaşYavuz Altun

- Süleyman Uyar

- İsmail Gülle

- Can Yücaoğlu

- Akansel Koç

- Hakkı İsmet Aral

DENETÇİLER

- Mustafa İçöz

- Türker Ateş





