Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar satılacak
Mülkiyeti Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait olan ve çeşitli mahallelerde bulunan 31 adet taşınmazın açık ihale usulü ile satışı yapılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait olan, Akçapınar, Bulutçeşme, Çakmak, Çamoba, Karaayıt, Kırcalar, Küçükköy, Odaburnu, Sefa-Çamlık, Tıfıllar mahallelerinde bulunan 31 adet taşınmaz açık ihale usulü ile satılacak.