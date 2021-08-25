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Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar satılacak

Mülkiyeti Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait olan ve çeşitli mahallelerde bulunan 31 adet taşınmazın açık ihale usulü ile satışı yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait olan, Akçapınar, Bulutçeşme, Çakmak, Çamoba, Karaayıt, Kırcalar, Küçükköy, Odaburnu, Sefa-Çamlık, Tıfıllar mahallelerinde bulunan 31 adet taşınmaz açık ihale usulü ile satılacak.

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