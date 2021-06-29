Ayvalık'ta akaryakıt istasyonu ve sosyal tesisi icradan satılığa çıkarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir akaryakıt istasyonu ve betonarme sosyal tesis showroom açık artırma ile satışa çıkarıldı.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Balıkesir Ayvalık ilçesindeki 9.626 metrekare yüzölçümlü, Akaryakıt-Lpg Satış İstasyonu ve Betonarme Sosyal Tesis Showroom açık artırma ile satılacak.
Kıymeti, 4.172.852,00 TL olarak tespit edilen Akaryakıt-Lpg Satış İstasyonu ve eklentilerinin birinci satış ihalesi, 18 Ağustos 2021 tarihinde saat 14:15'te Ayvalık Adalet Sarayı Arkası Ek Bina Ayvalık İcra Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.