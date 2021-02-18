Ayvalık’ta çekek yeri sorununa çözüm çağrısı

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Avyalık S.S. Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (PartiçaTur) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kemer, “Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sezon iş yapamayan tekne sahipleri bir darbede çekek yeri sıkıntısından yedi” diyerek, sorunun çözümü için kamuya çağrıda bulundu. Mülkü Ayvalık Belediyesi’ne ait çekek yerini işleten firmanın yaşadığı anlaşmazlığın ardından hukuki sürecin sonuçlandığını ve belediyenin yeri geri aldığını kaydeden Kemer, çekek yerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 15 metre ve altındaki teknelere hizmet verecek şekilde ruhsatlandırıldığını ifade etti.

Kemer, “Ayvalık Belediyesi’ne ait çekek yerinin 15 metre ve altında teknelere hizmet verecek şekilde ruhsatlandırılması karşısında 30 ve üzerinde metraja sahip gezi teknelerinin bakım ve onarım için en yakın çekek noktası, Ayvalık’a 250 mil uzaklıkta Bandırma’da. Bu kadar sıkıntı ile boğuşurken, 1 ton mazot yakıp 250 mil uzaklıkta Bandırma’ya gidip gelmek büyük kayıp” dedi. Bir gezi teknesinde en az 10 kişi çalışıyor. Bölgede 80’in üzerinde 30 metre ve üzerinde gezi teknesi bulunuyor. Kemer, Avyalık’ta balıkçı barınağı sıkıntısı da olduğunu söyledi.