Babacan: Ekonomide başarının temelinde adalet ve demokrasi vardır

Esra ÖZARFAT

BURSA - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Başkanı Ali Babacan, Bursa İl Başkanlığı binasının resmi açılışı için Bursa’ya geldi. Açılış öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, 20 ayrı başlıkta hükümetin ilk 90 günü ve ilk 360 gününde yapılacakları detaylı bir şekilde hazırladıklarını, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Türkiye’de temel sorunun ekonomi temelli olduğuna işaret eden Ali Babacan, vatandaşın gündeminde ilk sırada hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk gibi sorunların geldiğini ifade etti.

Babacan, “Bu sorunların temeline inip baktığınızda temel hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlar olduğunu, hukuk devletinin adeta yerle bir edildiği bir tabloyu görebiliyoruz. Demokrasimizle ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Bu sorunlar çözülmeden Türkiye’nin ekonomik sorunlarının asla çözülemeyeceğini görüyoruz. Ekonominin başarısının temelinde adalet ve hukuk vardır. Maalesef son bir aydır ülke gündeminde hukuksuzluğun, adaletsizliğin, kanunsuzluğun hangi boyutlara geldiğini görüyoruz. Suç örgütleri, mafya, çeteler arasında parsel parsel bölünmüş bir menfaat şebekesi oluşmuş Türkiye’de. Bu kabul edilebilir bir tablo değil.” dedi.

“Güveni hukuk devleti olarak sağlarsınız”

Ekonomideki kötüleşmenin 2013 sonrasında başladığını söyleyen Babacan, 2014 yılından sonrasını ‘Türkiye’nin geriye kaymaya başladığı yıllar’ olarak tarif etti. Ali Babacan, “2016’da darbe teşebbüsü de artık iyice Türkiye’nin dengesini bozdu. Önce herkes güven istiyor. Güveni de hukuk devleti olarak sağlarsınız. Sayın Cumhurbaşkanı eğer yatırım istiyorsa öncelikle Türkiye’de bugünkü Anayasa’nın bağlayıcılığını kabul etmesi, yargının bağımsız çalışmasına izin vermesi gerekir. Ekonomiyle ilgili kurumların ayağa kaldırılmasını bir ay içinde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.” diye konuştu.

‘Dış güçler’ sözünün artık bir klişe haline geldiğini dile getiren Ali Babacan, “Başarılı oldukları zaman biz yaptık, başarısız oldukları zaman dış güçlere bağlıyorlar. ‘Erdoğan'ı indirmeye çalışıyorlar’ diyorlar. Kusura bakmayın ama başka ne olacak? Muhalefet olan parti tabii ki başa geçmek isteyecek. Siyasetin temeli bu. Biz bunların gitme günleri yaklaşıyor diyerek, hazırlık yapıyoruz.” açıklamasını yaptı.