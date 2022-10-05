Bafra Ovası’na 40 ton çeltik tohumu dağıtımı yapıldı

SAMSUN - Samsun’un Bafra ilçesi Karaburç mahallesinde “8. Çeltik Hasat Etkinliği” gerçekleştirildi. Toplamda 2.200 çeltik üreticisinin 128.000 dekar alanda çeltik üretimi yaptığı ovada düzenlenen etkinliğe Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Tarım Kredi Kooperatif Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, TMO Samsun Şube Başmüdürü Derya Şahiner, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı’nın katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte biçerdöverle çeltik hasadı yapıldı.

2021 yılı verilerine göre, Ülkemizde; 1 milyon 294 bin 753 dekar alanda 1.000.000 ton üretimin yüzde 16’sını 209.312 dekar ekiliş ve 153.120 ton üretimi ile Samsun karşılamakta olup, Ülke sıralamasında 2. sırada bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, Samsun’da 2021 Yılında Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi uygulanmıştır. Proje kapsamında 257 üreticiye 4.500 dekar alan için 90 ton çeltik tohumu dağıtımı, bütçesi yüzde 75 Bakanlık hibe desteği ve yüzde 25 üretici katkı payı olacak biçimde gerçekleştirilmiştir. 2022 dönemi alım fiyatlarını ton başına, 55 randımanlı Baldo grubu çeltik için 15 bin lira, 58 randımanlı Cammeo grubu çeltik için 14 bin 500 lira, 58 randımanlı Özgür grubu çeltik için 14 bin lira, 60 randımanlı Osmancık grubu çeltik için 13 bin 500 lira, 60 randımanlı Ronaldo- Vasco grubu çeltik için 13 bin lira ve 65 randımanlı Luna grubu çeltik için de 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

“Türkiye’ye örnek bir model olarak ortaya koyabiliriz”

Karaburç Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bafra çok verimli topraklar üzerinde. Bu kadar büyük potansiyelimiz ve imkanımız var. Bu alanları daha da verimli hale getirmek suretiyle, bunu da yapmamamız için hiçbir nedenimiz yok. Bakanlığımızca verilen fiyatların çok çok iyi olduğunu, özellikle de Fındık, Çeltik, ve Mısırda, ifade etmek istiyorum. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Neler yapmamız gerekir diye düşündüğümüzde, üretim planlamamızı biraz daha dikkate alamız gerekir. Bafra’daki çalışmayı biz Türkiye’ye örnek bir model olarak ortaya koyabiliriz. Özellikle Pirinçte markalaşma bizim için son derece önemli. Bafra’nın pirinci Bafra pirincidir. Bunu biz Türkiye’ye bu şekilde pazarlamamız, satmamız gerekir” dedi.

“Türkiye’de Çeltik ekim alanlarına baktığımızda 2. Sıradayız”

Çeltik rekoltelerinden bahseden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun’un ekim alanlarıyla ilgili konuştu. Müdür Sağlam sözlerine şunları ekledi: “23 Mayıs’ta Çeltik ekimini yapmıştık şimdide Bafra Karaburç Mahallesinde Çeltik Hasadı yapmak üzere buradayız. Geçtiğimiz yıl; 209 bin dekarda 153 bin ton çeltik rekoltemiz gerçekleşti. Bu yıl da 212 bin dekar alanda toplam 160 ila 165 bin ton arasında rekolte bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde, Türkiye’de Çeltik ekim alanlarına baktığımızda Edirne ilimizden sonra 2. sıradayız. Toplam 197 bin dekar alanla Türkiye’deki Çeltiğin yüzde 16’sını biz üretiyoruz. 2021 yılı içerisinde 1 milyon ton Türkiye’de rekolte vardı. Bunun 153 bin tonunu Samsun’da biz ürettik.Samsun ekim alanlarına baktığımızda da 209 bin dekarın 140 bin dekarı yine 100 bin ton ile Bafra ilçesine ait. Yine 2021 yılı içerisinde çiftçimize 21 milyon 100 bin lira mazot, gübre ve fark ödemesi yaptık. 68 lira mazot, 8 lira gübre, 10 lira fark ödemesi desteği ile 16 lira da sertifikalı tohum kullanım desteğimiz var. 800 kilo alan bir çiftçimiz 172 lirada destekten faydalanıyor. Bu yılki açıklanan fiyatlara baktığımızda Baldo, Camme, Osmancık, Ronaldo-Vasco ve Luna grubu çeltik özellikle Bafra ve Samsun’da 13,50 lira ile 15 lira arası fiyat ile satılmakta” diye konuştu.