Bafra'da tarıma dayalı sera ihtisas organize sanayi bölgesi kuruluyor

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yatırım programına alınan Bafra Sera OSB’nin kredilendirildiğini söyleyen Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Göksel Başar, “2013 yılı Haziran ayında Bafra Belediyesi, Bafra TSO, Bafra Ziraat Odası ve Bafra Ticaret Borsası’nın bir araya gelerek Bafra Sera OSB projesini başlattı. Bafra’nın Doğankaya ve Şeyhulaş mahallelerinde bulunan 954 ve 205 dekarlık araziler hazine arazisi olarak, 35 dekarlık alan ise şahıslara ait arazilerin kamulaştırılması ile Bafra Sera OSB’ye katıldı. Toplam alanımız 1.194 dekar. Bafra Sera OSB’ye ait olan bu alanın parselasyonunun yapılmasıyla 24 dekar büyüklüğünde 29, 40 dekar büyüklüğünde 1 sera parseli oluşturuldu” bilgisini verdi. Bafra Sera OSB ile bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamayı hedefl ediklerini ifade eden Başar, “Amacımız öncelikle Türkiye’de sonrasında dünyada seracılık ve endüstriyel tarımda Bafra’yı marka yapmak” diye konuştu.

OSB’de sebze ve meyve kurutma tesisleri yer alacak



Bafra Sera OSB’de yatırımcıların fide, süs bitkileri ve ihracata yönelik sebze yetiştiriciliği yapacağını, bunların yanı sıra ıslah çalışmaları da yürütüleceğini aktaran Başar, “Sanayi parsellerinde paketleme tesisleri, soğuk hava depoları, sebze ve meyve kurutma tesisleri, salça ve turşu fabrikası gibi işletmelere yer verilmesini planlıyoruz. Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) yapacağı araştırmalar ile ihracat yapılacak pazar belirlenebilecek” açıklamasını yaptı.

Yatırımcılar IPARD hibe programından faydalanabilecek



OSB’YE gelecek yatırımcıların, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na başvurarak AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) hibe programından faydalanabileceğini belirten Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, “Bafra Sera OSB tam anlamıyla aktif olarak üretime başladığında yaklaşık 1.200 kişiye istihdam sağlayacak. Birim alandan yüksek verim almanın yanı sıra ürünün niteliği ve kalitesi de yükselecek” değerlendirmesini yaptı. OSB’nin altyapı yapım işi ihalesinin 2 Mart’ta yapıldığını belirten Başar, 1 yıl içinde altyapıyı tamamlayıp, yatırımcıya altyapısı hazır yatırım alanları sunacaklarını sözlerine ekledi.