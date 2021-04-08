Bafra'da yol yapım işi ihale ediliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü Boğazkaya Orman İşletme Şefliği 703 ve 733 Kod Nolu Yollarda Yeni Yol Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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