Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark
Bağcılar Belediyesi 180 araçlık otoparkı kiraya veriyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı altındaki 180 araçlık katlı otoparkı 3 yıl süreyle kiraya verecek. Otoparkın aylık muhammen kira bedeli KDV dahil 25 bin 200 Türk Lirasıdır.
İhale şartnamesı 1.500 TL bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İhale 7 Nisan 2022 tarihinde Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.