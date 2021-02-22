Bahar Hindi, iç pazar ve ihracatta hedef büyüttü

ANTALYA - Bu süreçte perakende pazarına giren ve hindi eti ürünleriyle aranır bir marka haline gelen Bahar Hindi Entegre A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Bahar, şirketin inovasyon yolculuğunu anlattı. İnovasyon için 4 yılda 5.5 milyon lira yatırım yaptıklarını anlatan Bahar, güvenli ve sağlıklı gıda, helal gıda gibi önemli tüm sertifikaları aldıklarını belirtti. Pandemi sürecinde ihracata da başladıklarına dikkat çeken Bahar, “İlk ihracatımızı Kuveyt’e 100 bin adet konserve ile başladık. Almanya, ABD, Azerbaycan, Dubai ve farklı ülkelerden yoğun talepler var. ABD’de 2022’de 1 milyon dolarlık yatırım ile hindi işleme ve konserve tesisi kurma projemiz var” dedi.

8 bin profesyoneli ağırladı



İnovasyon yolculuğuna 2016’da ‘Bahar Akademi’yi kurarak başladıklarını belirten Bahar, “Bahar Akademi mutfağında 5 yılda 8 bin profesyonel misafirimizi ağırladık. Bu süreçte oteller, kafeler, restoranlar, hastaneler gibi işletme profesyonellerini ağırladık, görüşlerini aldık” dedi. Düşüncelerinde perakende piyasasına girmenin de var olduğunu vurgulayan Bahar, ev kadınlarına, iş kadınlarına, gençlere, öğrencilere daha iyi sağlıklı ve kolay tüketilebilir ürünleri sunabilmek için çalıştıklarını söyledi. Hindi etinin perakende tüketimde pek tanınırlığı olmadığına dikkat çeken Bahar, piyasaya Antalya’nın 07 olan plakasını temsilen 7 hindi eti ürünüyle girdiklerini kaydetti. Önümüzdeki süreçte 10 yeni ürünü perakende tüketimine sunacaklarını anlatan Bahar, şöyle konuştu: “Bu ürünleri tasarlarken birçok kişiyi düşündük. Kadınları, çölyak hastalarını, sporcuları ve çocukları… Ürünlerimizi sağlıklı ambalaj içine koyduk. Hiçbir katkı maddesi, trans yağ yok. Ürünlerimizde tamamen yüzde 100 hindi eti ve sızma zeytinyağı kullanıyor, hiç el değmeden üretiyoruz.”



Ton balığına alternatif oldu



Türkiye’nin hayvansal protein açığı bulunduğunu, bunu da hindi etiyle kapatmayı hedefl ediklerini ifade eden Berkay Bahar, Bahar Hindi eti ürünleriyle ilgili zincir süpermarketlerden önemli dönüşler aldıklarını söyledi. Ürünlerinin 120 ve 180 gramlık konservelerle Migros, Carrefoursa, Metro, BİM ve A101 gibi zincir marketler ile bölgesel marketlerde satıldığını anlatan Bahar, “Ton balığına karşı ciddi alternatif olduk. Hayvansal protein ürünlerini zenginleştirmemiz lazım” diye konuştu.