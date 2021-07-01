BAİB’de başkanlığa Ümit Mirza Çavuşoğlu seçildi

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Önceki yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun görevlerinden istifa etmesiyle bir yıldan fazla süredir yönetim boşluğu yaşayan Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB), olağanüstü genel kurulla yeni yönetimini belirledi. Önceki yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ergin Civan ile Ümit Mirza Çavuşoğlu başkan adaylığı için mücadele etti. Çavuşoğlu, yapılan seçim sonrası birliğin yeni başkanı oldu.

Başkan adaylarının projelerini anlattığı ve basın mensuplarının alınmadığı genel kurulda Ergin Civan 314, Ümit Mirza Çavuşoğlu da 342 oy aldı. 99 oy da geçersiz sayıldı. Başkan adayı Civan, geçersiz oyların sayımına itiraz edeceklerini bildirdi.

BAİB’in yeni Başkanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, birliğin bir yıldır yönetimsiz kaldığını ve kurumsal yapısının zedelendiğini belirterek, “BAİB’in kurumsal yapısını daha da güçlendirerek, bölge ihracat rakamlarını daha da yukarılara çıkarmak istiyoruz” dedi.