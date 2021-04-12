“BAİB’in ihracatını artırmasına yönelik projeler hazırlıyoruz”

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nde (BAİB) yılsonu 2,1 milyar dolar, 2023’te ise 2,8 milyar doların üzerine ihracat hedefl endi. BAİB Olağanüstü Genel Kurulu 28-29 Nisan’da Expo 2016 Antalya Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. 2 binden fazla üyenin oy kullanması beklenen seçimde Ergin Civan ve Ümit Mirza Çavuşoğlu başkanlık için yarışacak.

Başkan adayları Genel Kurul öncesi projelerini DÜNYA’ya anlattı. BAİB Başkan adayı Ergin Civan, 2 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren BAİB’in ihracatın artırılmasında ve sorunların çözümünde önemli ve en etkin kuruluş olduğunu söyledi. BAİB’in sektörlerin sorunları ve ihtiyaçları için çözüm odaklı çalışmalar yapmak zorunda olduğunu anlatan Civan, “Bölgenin en önemli ihraç ürünleri olan tarım ve madencilik sektörlerinin kendine has sorunları var. Bunların çözümünde BAİB ve üye firmalarının beraber çalışması gerekiyor” dedi.

“Öncelikle ihracatı artırmayı hedefliyoruz”



BAİB Başkan adayı Ümit Mirza Çavuşoğlu da 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren BAİB’in, kurumsal yapısını daha da güçlendirerek, ihracat rakamlarını artırmak istediklerini belirtti. Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle BAİB’in sahipsiz bırakıldığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Yanlış yönetim anlayışı, yönetim kurulunun düşmesiyle son buldu. Böyle bir dönemde BAİB’in daha büyük projelere, daha köklü çalışmalara yelken açması gerekirken, ne yazık ki bu süreç heba edildi.” BAİB’in kurumsal yapısının zedelendiğini iddia eden Çavuşoğlu, projelerini şöyle anlattı: “Üretim planlaması için bölgeyi il il, ilçe ilçe masaya yatırarak üretim yapısını ve ilave potansiyel arz eden konuları belirleyip bu alanlarda üretim yapılması için çalışacağız. İhracatçılarımızın katma değeri daha yüksek ürünlere yönelmesini sağlamayı hedefl iyoruz. Bu yönde stratejiler geliştirip, üretimi destekleyecek adımlar atacağız. Yaş meyve sebze ihracatında Rusya yasağının kalkması ve kota sorununun çözümü için gerekli çalışmaları ivedi olarak başlatacağız. AB ülkelerine ihracatta yaşanan mevzuat açıklarının ve ihlallerinin ülke tarımımıza vurduğu darbeyi çözmek için çalışacağız. AB standartlarında bir pestisit laboratuvarı kurulması ve ‘Alo BAİB Zirai Danışmanlık’ hattını oluşturarak, ihracatçı ve üreticilere destek verip örtü altı üretimde sıfır riskli ürünleri sofralara taşımak için çalışacağız. Maden ve doğaltaş sektörünün sorunlarına ve beklentilerine uygun komiteler oluşturup ihracatçılarımıza ruhsat çalışmalarından ıslah projelerine kadar gerekli tüm desteği sağlayacağız. Makine ve aksamları ile ağaç orman ürünleri sektörlerinde inovasyon odaklı projelerle katma değeri yükseltebilecek destekleri oluşturmak için çalışacağız. Bölgenin 2 milyar dolar ihracatını, 2021’de 2,3 milyar dolarla taçlandırmak ve ülkemizin 2023 hedefine uygun olarak bölge ihracatını 2,8 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.”

“Hava Kargo da fiyatlama rekabetçi olmalı”



Batı Akdeniz’in ortak sorunlarının başında lojistik geldiğini belirten Engin Civan, şöyle devam etti: “Antalya limanı daha rekabetçi fi yatlarla kullanılmalı. Limandan Avrupa’ya Ro-Ro seferleri düzenlenmeli. Antalya, demiryolu ile Rusya, Orta Asya ve Çin’e bağlanmalı. Bölgede lojistik merkezi kurulmalı. Hava kargoda önemli pazarlarımız olan Avrupa, Rusya, Dubai ve Asya ülkelerine rekabetçi fi yatlama yapılmalı.” Tarımsal üretimde yaşanan ilaç kalıntısı ve zararlı hastalıklarla mücadele için üretici ve ihracatçıların da içinde olacağı biyolojik mücadele, iyi tarım uygulamaları ile sürdürülebilir üretimi teşvik eden projelere önderlik etmek istediklerini belirten Ergin Civan, başkan seçilmesi halinde hedefl erini şöyle sıraladı: “Maden ruhsatlarının alınması ve yenilenmesi konusunda ihracatçılarımıza destek olacağız. Ayrıca sürdürülebilir ve çevreye zarar vermeyen kapatıldığında rehabilitasyonu yapılan maden işletmeciliği için ihracatçılarımızla beraber çalışan bir ihracatçı birliği olmayı hedefl edik. OSB’deki fi rmaların daha fazla ihracat yapmaları ve üretimlerini ihracat ağırlıklı geliştirmeleri için ortak proje ve çalışmalar yapacağız. Pandemi sonrası yurtdışı fuar, alım heyetleri ve diğer organizasyonları ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına göre yapmayı hedefl edik. Sürdürülebilir ve temiz enerji ile fi rmalarımızın karbon ayak izinin en düşük seviyeye indirilmesi de önceliğimiz olacak.”