Bakan Dönmez, Denizli’de 6 ilçe ve Çardak OSB’ye doğalgaz müjdesi verdi

Osman Nuri BOYACI

Denizli’de Enerji Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çardak OSB ile 6 ilçeye doğalgaz vereceklerini söyledi. Denizli’ye 18 yılda enerji ve madencilik alanında 3,8 milyar lira tutarında yatırım yaptıldığını kaydeden Dönmez, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırım tutarı 350 milyon lira. Önümüzdeki yıl için planladığımız yatırım tutarı bundan az olmayacak. Sadece elektrik dağıtımda 500 milyon liralık bir yatırımdan söz ediyoruz” diye konuştu.

Denizli ziyareti kapsamında Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı makamlarında ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, aynı zamanda Enerji Kentler Birliği Başkanı Osman Zolan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Dönmez, daha sonra Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi’nde Denizli Enerji Koordinasyon Toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Dönmez, “Denizli son yıllarda yıldızı parlayan üreten, ihraç eden bir şehrimiz. Sadece sanayi açısından değil tarımsal üretim ve turizm dahil bir çok alanda başa güreşen bir kentimiz. Denizli’nin enerji taleplerini kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşılamak bizim boynumuzun borcu” dedi

6 ilçeye doğalgaz müjdesi

Denizli’nin 2006 yılında doğalgaz konforuyla tanıştığını ifade eden Dönmez, “Bugün yaptığımız çalışmalar ve değerlendirmeler doğrultusunda diğer ilçelerimize de doğalgaz götürmek için gerekli kararları aldık. 300 bine yakın bir abonemiz var. Kapasitemiz bunun 50-60 bin üzerinde. Diğer vatandaşlarımızın da süratle doğalgaz konforuna kavuşmasını arzu ediyoruz. Bugüne kadar Acıpayam, Honaz, Çivril, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerimize doğalgaz verdik. Doğalgaz verilmeyen ilçelerimizin büyük bir kısmına inşallah doğalgaz temin edeceğiz. Baklan, Bozkurt, Buldan, Çardak, Kale ve Çal ilçelerinin bir kısmına boru kazıp götürmek suretiyle, bir kısmına da taşıma yönetimiyle doğalgazı götüreceğiz. Çardak OSB konusunu enine boyuna tartıştık. Buraya da doğalgazı getireceğiz. Sözünü verdik. Mevzuat ile ilgili bir ayrıntı var. Onu çözüp kimin yapacağını belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

18 yılda 3,8 milyar TL yatırım yaptık

Denizli’ye son 18 yılda enerji ve madencilik alanında 3.8 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırım tutarı 350 milyon lira. Önümüzdeki yıl için planladığımız yatırım tutarı bundan az olmayacak. Sadece elektrik dağıtımda 500 milyon liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Gaz dağıtımı, madencilik diğer alanlarda da en az 100-150 milyon lira yatırım yapacağız. Denizli'de 2 bin megavat kurulu gücümüz var. Jeotermal burada öne çıkıyor. Toplam 290 tane santral çalışıyor. Bu sayı daha da artacak” dedi.

Tarımsal sulamada enerji maliyetleri mobil ünitelerle düşürülebilir

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yenilenebilir enerji konusunda yaptıkları yatırımlar nedeniyle teşekkür eden Bakan Dönmez, tarımsal sulamada eliktrik maliyetlerinin azaltılması için pilot projenin belediye kanalıyla hayata geçirilebileceğini belirtti. Dönmez, “Tarımsal sulamada enerji maliyetlerini düşürmek için güneş santrallerine öncelik vermemiz gerekiyor. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşüyoruz. Güneşten elektriği üretip, bu elektrikle sulama yaparsak, maliyetimiz minimum seviyeye iner diye düşünüyorum.

Bunu yerel yönetimler ve Valiliğimiz üzerinden projelerle yapabiliriz. Seyyar üniteler de var. Traktörün arkasına güneş panellerini yerleştirip tarla tarla gezebilir. Pratik bir uygulama olur diye düşünüyorum. Hem şebeke maliyetlerinin önüne geçeriz hem de elektrik bedelinin önüne geçmiş oluruz. Buna biz teknik destek vermeye hazırız. Denizli bu konuda 19 ilçeye birer adet mobil ünite yapılıp örnek olabilir” ifadelerini kullandı.