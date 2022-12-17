Bakan Karaismailoğlu, Midyat'ta incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin'in Midyat ilçesinde incelemelerde bulundu.
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Karaismailoğlu'nu, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve ilçe protokolü karşıladı.
Midyat Şehir Geçişi, Bağlantı Yolları ile Midyat-Nusaybin kara yolunu inceleyen Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış törenine telekonferans yöntemiyle bağlandı.