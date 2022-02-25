Bakan Karaismailoğlu: Türkiye büyük bir değişime girdi

KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Bugün hep birlikte açacağımız Çubuklubala-Çubuklu Osmaniye Varyantı ile Cezaevi Varyantı, toplam 58,9 kilometrelik İzmit-Kandıra Yolu üzerindeki önemli bir kesimdir. Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahını artırmak için hükûmetlerimiz döneminde ülkemizde yaptığımız, kara, hava, demir ve denizyolu ile birlikte haberleşme yatırımlarını da kat be kat artırmanın gönül rahatlığını yaşıyoruz. Son 20 yılda, ülkemizin, milletimizin ulaşımı ve iletişimi için 1 trilyon 169 milyar liraya yakın harcama yaptık. Bu miktar içinde karayolları 711 milyar lira ile ilk sırada yer alıyor. Ülkemiz genelindeki; bölünmüş yol uzunluğunu, 6 bin 100 kilometreden 28 bin 550 kilometreye, Otoyol uzunluğunu, 3 bin 532 kilometreye, Tünel uzunluğunu, 50 kilometreden 651 kilometreye, Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden, 724 kilometreye çıkardık. 2003-2020 yılları arasındaki karayolu yatırımlarımızla, Gayri Safi Millî Hasılaya 109 milyar 250 milyon lira katkı sağladık. Aynı şekilde, üretime de 237 milyar 539 milyon lirayı aşan katkımız oldu. Projelerimizle ekonomimizin büyümesini desteklerken, bütünsel kalkınmanın tesisi için önemli adımlar attık. Ulaşım ve Lojistik Master Planı çerçevesinde attığımız adımlarla bugün, sadece Doğu-Batı eksenli değil, Kuzey-Güney yönlü taşımacılık ve lojistik kabiliyetlerimizi güçlendiriyoruz. Ülkemizi Orta Koridor’da, küresel lojistik bir süper güç yapma kararlılığımızı, yeni yatırımlarımız ve yatırım hedeflerimizle sürdürüyoruz. Kocaeli’nin de sınırları içerisinde yer alan Kuzey Marmara Otoyolu, bu anlamda tamamladığımız ve milletimizin hizmetine sunduğumuz önemli bir yatırımımızdır” dedi.

“Kocaeli’de 5 adet tünel inşa ettik”

“Ülke genelinde katlanarak büyüyen bu yatırımlardan her ilimiz olduğu gibi Kocaeli’miz de hak ettiği payı alıyor” diyen Karaismailoğlu, “2003’e kadar il genelinde 150 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 366 kilometreye çıkardık. Böylece Kocaeli’yi bölünmüş yollarla, İstanbul, Sakarya, Bursa ve Yalova’ya bağladık. İldeki bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 177 kilometreden 565 kilometreye çıkarmayı başardık. Kocaeli’nin karayolları içindeki bölünmüş yol oranı yüzde 61 ile ülke ortalamasının çok üzerindedir. 2003-2022 yılları arasında Kocaeli’nde; 184 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi gerçekleştirdik. 388 kilometrelik bitümlü sıcak kaplamalı asfalt yaptık. Toplam uzunluğu 19 bin 450 metreye yaklaşan 5 adet tünel inşa ettik. Yine aynı dönemde yaptığımız 306 adet köprünün toplam uzunluğu; 34 bin 923 metreyi aşmaktadır. 1993-2002 döneminde Kocaeli’ndeki karayolu yatırımlarının toplam bedeli sadece 3 milyar 124 milyonu bulurken, hükûmetlerimiz döneminde bunu yaklaşık 2,5 kat artırarak, 10 milyar 656 milyon liraya çıkardık. İl genelinde hâlen devam eden 5 adet karayolu projemizin toplam proje bedeli; 2 milyarın üzerinde. Şehrimizin gelişimi için önemli, uluslararası ve şehirlerarası demiryolu çalışmalarımızın yanı sıra, şehir içi raylı sistem alanında da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gebze-Darıca Metro Hattında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaatında yaklaşık yüzde 39 ilerleme kaydettiğimiz projemiz, yaklaşık 15,6 km uzunluğunda Kocaeli’nde devam eden bir diğer demiryolu çalışmamız da Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projemizdir. Şehir Hastanesi Tramvay Hattımızı mevcut 11 km’lik Otogar-Kuruçeşme hattına bağlantı sağlayacak şekilde planladık” diye konuştu.