Bakan Kurum, Düzce'de incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentteki programları kapsamında Çilimli ilçe merkezinde depremde ağır hasar gören binanın yıkım çalışmasını takip etti.

Burada vatandaşlarla görüşen Kurum, ilçe merkezinde mevcutta 66 konut, 98 dükkan ve 20 ofisin bulunduğu alanda yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Kent meydanı ve çevre düzenlemeleri de yapılacak proje süresince, alandaki hak sahiplerine konutlar için 1500, dükkanlar için 3 bin liraya kadar kira yardımı yapılacağı öğrenildi.

Kurum, daha sonra Gökçe köyü, Yenimahalle ve Şerefiye mahallelerinde ağır hasarlı binalar ile bir iş yerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ve esnafla görüşen Kurum, çocuklara da oyuncak verdi.

Ziyaretlerin ardından Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Düzce Valiliğinde düzenlenen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıya, Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.