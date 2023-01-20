Bakan Mehmet Muş, Kocaeli’de iş insanları ile buluştu

Belma ÖZGEN AKBAY

KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, konuşmasında Kocaeli ve Kocaeli’nin ekonomik göstergeleri hakkında Bakan Muş’a ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a bilgi verdi.

Sonrasında basına kapalı gerçekleşen bölümde Kocaelili iş insanları ile sohbet eden Bakan Muş, sanayicilerin sorularını yanıtladı. Bakan Muş, Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısı sonrası Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Vali Yavuz ile çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Mehmet Muş, valilik ziyaretinden sonra Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayhan Zeytinoğlu’nun yaptığı Kocaeli Serbest Bölgesi KOSBAŞ’a geçti.

Burada da KOSBAŞ ve bölgedeki yatırımcılar hakkında bilgi alan Bakan Muş’a ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Strateji Geliştirme Başkanı Süleyman Alıcı, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Can Balak, Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş, UAAB GM Daire Başkanı Mehmet Ergünal ve Bakanlık yetkilileri eşlik etti.