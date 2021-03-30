Bakan Pakdemirli: Sulama ile Diyarbakır'da dekar başına 850 lira gelir artışı sağlanacak

Diyarbakır'da Mezopotamya Fuarcılık ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, "Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı" törenle açıldı. Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır'ın tüm Türkiye ve dünyaya ürün gönderen bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Diyarbakır'daki fuarın bugüne kadar salgın nedeniyle iptal edilen fuar sürecinden sonra açılan ilk tarım fuarı olduğunu söyleyen Pakdemirli, bu organizasyonun bundan sonraki diğer fuar süreçleri için de oldukça önemli olduğunu aktardı.

"Sulama ile dekar başına geliri artıracağız"

Diyarbakır'da 1 milyon 150 bin dekar araziyi daha sulamaya açmak amacıyla sulama inşaatı ve kalan arazilerin planlama ve projelerini hızla tamamlama çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Pakdemirli, "Böylece sulamaya açılacak alanlarla dekar başına yaklaşık 850 lira gelir artışı sağlanacak. Niyetimiz Diyarbakır'da sulanmadık bir karış verimli toprak bırakmamak." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da önemli bir diğer projenin de Kralkızı-Dicle Projesi olduğunu, geçen yıl 200 bin dekar alanı suya kavuşturduklarını, bu yıl da yaklaşık 60 bin dekar alanı daha sulamaya açacaklarını aktaran Pakdemirli, ana kanalı tamamlanmış ve sulama şebeke çalışmaları devam eden yaklaşık 400 bin dekar alanı ise kısım kısım sulamaya açarak 2023 yılına kadar tamamlayacaklarını bildirdi.

Silvan Barajı, ekonomiye yıllık 2 milyar lira katkı sunacak

Bu yıl Ergani Barajı ve sulaması ile Batman sağ sahil sulamasını da tamamlayacaklarını açıklayan Pakdemirli, "Yine Başlar Barajı, Pamukçay Barajı inşaatlarını da tamamlayarak barajda su tutmaya başladık. İnşallah bu yıl hizmete de açmış olacağız. Silvan Projesi kapsamında bu yıl Silvan Barajı başta olmak üzere 8 baraj ve 23 sulama tesisi olmak üzere toplam 31 iş yapacağız. Silvan Barajı'nın tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile 2 milyon 350 bin dekar alan sulanarak yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 2 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak." dedi.

Diyarbakır içme suyu isale hattı ikinci kısım işinde Dicle Barajı kaynağından alınacak su ile Diyarbakır'a yıllık 94,6 milyon metreküp içme suyu verileceğine dikkat çeken Pakdemirli, şu değerlendirmeyi yaptı: "Diyarbakır'da bitkisel üretimi geliştirmek ve meraları ıslah etmek üzere toplam 18 milyon lira bütçeli çok kıymetli 4, hayvancılık destekleri kapsamında da 6 yeni müjdemiz var. Birincisi işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde yüzde 70 hibe ile toplam 171 bin badem, fıstık ve ceviz fidanı ile kapama meyve bahçeleri tesis edeceğiz. İkincisi 22 bin dekar boş bulunan tarım arazisinde kırmızı mercimek ekimi yapmak suretiyle bu arazileri ekonomiye kazandıracağız. Üçüncüsü Karacadağ çeltiğini, geliştirmek ve yaygınlaştırmak için ilave 6 bin dekar alanda çeltik ekimi yapacağız. Dördüncü olarak da 7 bin dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Projesi'ni başlatarak hayvancılık işletmelerimizin kullanımına tahsis edeceğiz. Böylece bereketli hilalin kalbi olan Diyarbakır'da inşallah yeni bitkisel üretim rekorlarına imza atacağız."

"Büyükbaş hayvanlara ücretsiz suni tohumlama yapacağız"

Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Yoluyla Yaygınlaştırılması Projesi'yle bu yıl kentteki dezavantajlı ilçelerde 1 milyon lira bütçe ile üreticilerin büyükbaş hayvanlarına ücretsiz suni tohumlama yapacaklarını, projenin 3 yıl süreceğini belirtti.

Mandalarda ücretsiz suni tohumlama yapmaya hemen başlayacaklarını, YÖK iş birliği ile Murrah mandasının suni tohumlama ve embriyo transferi yolu ile yaygınlaştırılması projesine de Diyarbakır'da başlayacaklarını, Diyarbakır'ı ipek böcekçiliği yatırım programı kapsamına aldıklarını, bu yatırımları yüzde 100 hibe ile destekleyeceklerini anlatan Pakdemirli, bu kapsamda 10 işletmeye 1 milyon 200 bin lira hibe desteği ödeyeceklerini belirtti.

Pakdemirli, Diyarbakır'da ahır-ağıl yapımı ve makine-ekipman alımına şu ana kadar 13,5 milyon lira hibe desteği ödediklerini, bu yıl da ilk defa küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hayvan çadırı alımına yüzde 50 hibe desteği vereceklerini, ayrıca göçerlere anaç koyun-keçi desteğine ilave 2 lira göçer desteği ödeyeceklerini söyledi.

3 bin baş Akkaraman ve bin 500 baş Zom koyununu soy kütüğü kapsamına aldıklarını, soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başına 100 lira, bu işletmelerden koç ve teke alan yetiştiricilere 500 lira destekleme ödemesi yapacaklarını dile getiren Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) da kentte güzel işler yapıldığını vurguladı.

Pakdemirli Diyarbakır'da toplam yatırımı 568 milyon lira, hibe tutarı 260,8 milyon lira olan 391 projeyi desteklediklerini anlatarak, TKDK'nın 10'un başvuru çağrı ilanına yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Bu çağrı kapsamında Diyarbakır için hibe tutarının 100 milyon lira olacağını dile getiren Pakdemirli bu defa, et işleme tesisleri, meyve sebze işleme tesisleri ve hayvancılık sektörüne yönelik projeleri destekleyeceklerini bildirdi.

Pakdemirli Orman Genel Müdürlüğünce bu yıl Diyarbakır'a 17,6 milyon liralık önemli bir yatırım gerçekleştirileceğini, böylece yöre halkına tahmini 102 milyon lira ek gelir sağlayacaklarını, kentte 672 bin fidanı toprakla buluşturup, 3,5 milyon fidan üreteceklerini kaydetti.