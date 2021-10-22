Bakan Pakdemirli’den Çorumlulara müjde

Müberra TAŞÇI



ÇORUM - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Çorum Sektör Buluşması Söz Sizde Değerlendirme Toplantısı’nda çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi. Toplantıda Çorumlu çiftçi ve üreticilere müjdeler veren Bakan Pakdemirli, pandemiye rağmen durmadan çalıştıklarını söyledi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi ve Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, kurum ve kuruluşların il başkanları katıldı.

Pandemiye rağmen durmadan çalıştıklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çorum Anadolu’da ilk devleti kuran Hitit’lerdin başkenti. Çorum’un çok köklü tarihi ve zengin bir kültürü var. Verilen desteklerle Çorum her zaman çok fazlasını ortaya koyan bir il. Biz il il dolaşıp üreticilerimizle bir araya geliyoruz ve dertlerini dinliyoruz. Pandemiye rağmen illeri dolaşmayı hiçbir zaman bırakmadık. Çiftiçimizin ve üreticimizin derdine dermen olmaya çalışıyoruz. Türkiye hala pandemiyle boğuşuyor. Bununla ilgili de tarımı, gıdayı ve sektörü de etkileyen bir sürü unsur var. Dünyada emtia fiyatları artıyor. Tüm dünyada bir belirsizliği yönetmeyle ilgili genel bir endişeden dolayı fiyatlama yapısını son derece yukarıya doğru gidiyor. Bu durum bazen çiftçimizin lehine olurken bazen de aleyhinde oluyor. Üreticimizin sürdürülebilir olarak üretme konusunda gayretimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Küresel ısınma ve iklim değişikliği çok önemli”

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine değinen Bakan Pakdemirli, “Pandemi artık bizlere bir şeyi emretti. Eskide yaptığımız işlerin aynısını devam ettirmememiz gerekiyor. Dönüm başı, dekar başı verimlilikleri arttırmamız gerekiyor. Son 20 yılda dekar başına verim miktar hesabı hububatta yüzde 40’a varan bir artış var. Pandemiyle birlikte tüm bu konuları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Türkiye yegane ayçiçeği ülkelerinden bir tanesidir yani tek bir yağa bağımlı ülkelerden bir tanesidir. Çorum’da ayçiçeği de kanola da var. Küresel ısınma ve iklim değişikliği çok önemli. Artık eskisi gibi davranmamalıyız. Kuraklığı hepimiz yaşadık. Çorum’da da yaşadık. Çorum’daki kuru tarım alanları kuraklıktan etkilendi. Kuraklık için tedbirler aldık. 2022’de kuraklık sigortasından yüzde 60 olan devlet desteğini yüzde 70’e çıkardık” şeklinde konuştu.

“Son 19 yılda 600 baraj yapıldı”

Son 19 yılda 600 baraj yaptıklarının altını çizen Pakdemirli, “Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bir Su Şuarası’nın kapanışını yaptık. 7 ay boyunca suyu kaynağından nasıl koruyacağız, nasıl depolayacağız ve üreticiyle tüketiciye nasıl ulaştıracağız, tarımda suyu nasıl verimli kullanacağız gibi 11 tane başlığın olduğu çok uzun çalışmalara konu olan yaklaşık 1 buçuk milyon saat çalışma yapıldı. Suyun yüzde 70’inden fazlasını tarımda kullanıyoruz. Cumhuriyet tarihinde Ak Parti dönemine kadar yapılan baraj sayısı 175 iken son 19 yılda da 600 barajı üzerine koyduk. Arı gibi çalışan bir iktidarız. Son 3 yıldır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 71 barajı bitirmek bize nasip oldu. Yaklaşık 41 milyar TL’lik bir yatırım bütçesiyle yatırımları yapmak mümkün oldu. 2021 DSİ ek bütçeleriyle 18 milyar TL’ydi. Bu sene 20 milyar TL ile başladı ama daha da ileri taşıyacağımızı düşünüyorum. Sürekli olarak yatırımlarımızı arttırarak devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak Çorum’a yapacakları yatırımlardan bahseden Bakan Pakdemirli, sözlerine şunları ekledi: “Çorum’a gelmişken müjdelerimiz olmazsa olmazdı. İlk 10 ayda 177 bin metrelik bir bitkisel üretici desteği verildi. Son 3 yılda bitkisel üreticisi desteğimizin Çorum özelinde yüzde 100’e arttırmış durumdayız. Bitkisel üretimde 3 tane yeni projemiz var. 1.16 bin dekar nohut ve 5 bin 300 dekar alana pancarı toplamak için 2 tane taş toplama makinemizin Çorum’a hayırlı olmasını diliyorum. Çorum’a hayvancılıkta pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bir noktada bir milyon TL bütçeli etken projesiyle büyükbaş hayvanlara suni tohumlama yapacağız.Arı üreticilerimize ayrı bir ekipman hibe destekleri veriyoruz. 1.1 milyar TL’lik hibeyle damızlık düve üretim merkezini kurduk. Bununda Çorum’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Çorum’da 915 milyon TL maliyetli 15 tane projemiz var. Çorum Koçhisar Barajı 2.kısım içme suyu risale hattı projesi 52.7 risale hattıyla Çorum’a yılsonunda içme suyu verecek. Çorum Osmancık risale hattı projesi bunun ihalesini yaptı. Tımandı sulaması 2.kısım projesi toplam 77 bin dekar, 17 bin dekar arazi modern sulama sistmeiyle sulanacak. Çorum’un Mecitözü göletleri 7 bin dekar arazisi modern sulama sistemleriyle sulanacak. Bunu ise bu ay tamamlıyoruz. Oğuzlar Göleti sulaması İkbal Projesiyle 780 dekar arazi modern sulama sistemleriyle sulanacak. Bunu ise yılsonuna tamamlıyoruz.Çorum Ortaköy’deki Narlı Göleti Sula Projesinde 600 dekar arazi modern sulama sistemleriyle sulanacak. Bu projemizi de yılsonu tamamlıyoruz.Osmancık İncesu Göleti Sulama Projesiyla yaklaşık 10 bin dekar arazi sulanacak ve yılsonunda bitecek. Alaca Arazi Kamulaştırması Projesinde 190 bin dekar toplaştırma yılsonuna kadar tamamlanacak. Koçhisar sulaması 2.kısım projesinde ise 43 bin dekar arazi modern sulama sistemleriyle sulanacak. Bu projemizin de ihalesini yaptık. Osmancık Gökdere Barajı Projesiyle 27 bin dekar arazi sulanav-cak ve Ağustos ayında ihalesi yapıldı. Oğuzlar ilçesi Karaören Deresi’nde ilçe taşkınlardan korunacak. Kargı’da 1000 dekar arazi sulanacak, 80 bin metreküp içme suyu temin edilecek. Dodurga Alpagut Göleti Projesiyle 450 dekar arazi sulanacak, 160 bin metreküp içme suyu temini yapılacak. Osmancık’ta Kamil ve Aşıkbükü Sulama Projesiyle 1.500 dekar arazi sulanacak, ihalesini ise Kasım’da yapacağız. Tüm bu projelerin Çorum’a hayırlı olmasını diliyorum.”