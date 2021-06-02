Bakan Varank, TOSB’daki fabrikaları ziyaret etti

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da örnek endüstri parkları arasında yer alan TOSB’u ziyaret ederek, Çelikel, Kanca, Farplas, Toyotetsu Otomotiv şirketlerinin fabrikalarını gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Varank’a ziyaretinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, TOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Burhanoğlu, İgal Zakuto ve Oğuzhan Deniz ile TOSB Bölge Müdürü Murat Demir eşlik etti.

Bakanı Varank’a TOSB’un faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler veren TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dudaroğlu, TOSB’un yıllık 1,7 milyar dolarlık ihracatı, 2,5 milyar dolarlık cirosu, 85 faal üretim tesisi, 17 Ar-Ge ve bir adet inovasyon merkezinin yanı sıra 36 start up projesine paydaşlık yapması ile Türkiye otomotiv sektörüne büyük bir katkı sağladığını vurguladı. Toplamda 2 bin 800 dönümlük alana sahip TOSB’daki 92 sanayi parselinden 85’inde üretim yapıldığını belirten Dr. Dudaroğlu, “Türkiye’nin tedarik sanayi merkeziyiz. 25 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. İstihdamımızın giderek artması hem sektörümüz hem de bölgemiz için son derece kıymetli” dedi.

“Otomotiv sektörünün inovasyon merkezine dönüşüyoruz”

Üniversite - sanayi işbirliğine son derece önem verdiklerinin altını çizen Dr. Dudaroğlu, TOSB-Gebze Üniversitesi MBA Programı’nın da söz konusu örnek işbirlikleri arasında yer aldığını ve programın üçüncü dönem mezunlarını verdiğini söyledi. Dudaroğlu, “Otomotiv sektörünün inovasyon merkezine dönüşüyoruz. TOSB İnovasyon Merkezi de hem faaliyetleri hem de start-up-sanayi işbirliğine yönelik misyonu ile bu dönüşüme büyük bir katkı sunuyor” ifadesini kullandı.

Pandemi döneminde sektörün en büyük yatırımına ev sahipliği yaptı

TOSB’da devam eden yatırımlar hakkında da bilgiler veren Dr. Dudaroğlu, pandemi döneminde sektörün en büyük yatırımına ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Otomotiv endüstrisinin lider üreticilerine yönelik, şasi aksamı, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, metal dış görünüm parçaları ile bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Beyçelik Gestamp’ın TOSB’da kuracağı yeni fabrika yatırımı için imzaların atıldığını aktaran Dudaroğlu, Toyotetsu’nun ilave 9 bin metrekarelik yatırımı ile 2023 yılında pres panel parçaları üretimi gerçekleştireceğini ve toplamda 49 bin 189 metrekarelik alana sahip şirketin bin 250 kişiye istihdam sağladığını belirtti. Sektörün sorunlarına değinen Dr. Dudaroğlu, TOSB’un bulunduğu bölge için çözüm bekleyen konuları da aktardı.