Bakan Varank, Van MR20 V7 Kayar Otomat ile parça işledi

Narin DEMİRCİ



KOCAELİ - Dünyada yüksek hassasiyetli kayar otomatı sadece 7 firmanın ürettiğini söyleyen ve “Van CNC Takım Tezgahları olarak artık biz de bu firmaların arasında ülkemizi temsil ediyoruz” diyen Van CNC Takım Tezgahları A.Ş. CEO’su Fatih Van, “2021 verilerine göre, CNC kayar otomatın dünya pazar payı 4 milyar dolar. Bu rakamdan Türkiye’ye ithal edilen pazar payı ise 56 milyon dolardır. Van CNC Takım Tezgahları olarak hedefimiz yurtdışına çıkan bu 56 milyon doları içeride tutmak ve dünya pazarındaki 4 milyar dolarlık paydan Türkiye’nin de kendisine düşen payı almasını sağlamaktır. Bu doğrultuda yaptığımız üretim fabrikamızı ziyaret eden sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, MR20 V7 Kayar Otomat tezgahımızı yakından inceleyerek, performans ve başarılarımızı takdir ettiler. Ayrıca proje ve hedeflerimiz hakkında da detaylı bilgi aldılar” dedi.

61 ülkeye ihracat yapılacak

Hedeflerinin, üretim kapasitelerinden dolayı iç piyasadaki kayar otomat ihtiyaçlarını karşılayıp ithalatı azaltmak olduğunun altını çizen Fatih Van, “Üretmiş olduğumuz makinaların hali hazırda dünyanın en iyileriyle yarışabilecek kapasitede olduğunu ve sahada ithal makinalarla yaptığımız karşılaştırmalarda yüzde 15 daha hızlı olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte hassasiyet düzeyi de beklenenin üzerinde. Çok kısa bir zamanda bütün dünya hem markamızı hem de ülkemizi, yüksek hassasiyetli makine üreticileri arasında kabul etmek zorunda kalacaklar” diye konuştu. 61 ülkeye ihracat başlatacaklarını da özellikle vurgulayan Van, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika’ya ve Türk Cumhuriyetleri’ne ihracat gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

2022 yılının ilk yarısında üretim kapasitesinin çok üzerinde sipariş talebi aldıklarını ve bu talepleri karşılayabilmek adına 3 ay içerisinde Tubitak Teknopark’a fabrika yapımına başlayacaklarını kaydeden Van, “Tubitak Teknopark’ta başlangıçta 10 bin metrekare kapalı alanı bulunan bir fabrika yapımına başlayacağız. 5 yıl içinde de toplamda 60 bin metrekare kapalı alanı olan takım tezgahları fabrikası kurmayı planlıyoruz. Bu fabrika Endüstri 4.0 ve yalın üretim metotlarını esas alarak yenilenebilir enerji kaynaklarından da kullanmaya özen gösterecek” dedi. “Sanayinin yalnızca kayar otomat değil takım tezgahları alanında da ihtiyacı dâhilinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını yürüteceğiz” diyen Van, katma değer ve yeni istihdam alanları yaratacaklarının sözünü verdi.

Bu yıl özellikle makinaların hayati komponentlerinden biri olan işmili üretimi konusunda da yatırımlarını tamamladıklarının altını çizen Van, “Bu konuda çok ciddi sonuçlar aldık. Şu anki makine parkurumuzla yılda bin adet işmili üreteceğiz. Bu bir makine üretici için büyük bir kabiliyet ve güç. Ayrıca kendi imal ettiğimiz işmilleriini 20 bin Rpm’e kadar yapılan testlerde optimum koşullarda maksimum verimlilikle çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Prime adını verdikleri 12 bağımsız eksen çalışma kabiliyetine sahip kayar otomat imal ettiklerini ve 2023 yılının Eylül ayında Almanya’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük makina fuarı EMO Hannover’da yer alacaklarını belirten Van, “Ülkemizin ve şirketimizin bu alanda neler yapabileceğini tüm dünyaya göstereceğiz” dedi. Ar-Ge çalışmalarının da önemine değinmeden geçmeyen Fatih Van şöyle devam etti, “Her yıl Ar-Ge’ye minimum yüzde 25 bütçe ayırıyoruz. Bu yıl oranı daha da artıracağız. Müşterilerimizin geri bildirimi doğrultusunda Ar-Ge mühendislerimizle yeni modeller geliştirmeye devam ediyoruz.”