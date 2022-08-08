Bakan Yardımcısı Uçarmak: Meyve sebze ticaretinde fire sorununun çözülmesi için adımlar atıyoruz

DÜNYA (BURSA)

BTSO Ana Hizmet Binası’nda iş dünyasının yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıda, Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, sebze ve meyve ticareti yapan firmalarla bir araya geldi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, ekonomik istikrarın birçok kişiyi frenlediğini ve disipline ettiğini söyledi. Meyve ve sebze ticareti ile ilgili sorunların yeni bir gelişme olmadığını belirten Uçarmak, “Bu sorunlar son 6 ayın sorunu değil. Yapısal bazı sıkıntılar var. Bu konunun bir taraftan üretim kısmı, diğer taraftan ticarileştirme kısmı var. Bugün daldan kopardığınızı satmazsanız yarın fiyatı değişiyor. Dolayısıyla bir altyapıya sahip olmanız gerekiyor. Problemin kaynağında altyapı sorunu var. Üretim planlaması yapmadan üreticinin kendi yöntemleriyle, tercihleriye bu sistemi sürdürmek mümkün değil” diye konuştu.

“Nakliye maliyetleri ticarete yansıdı”

Nakliye maliyetlerinin yükselmesinin ticarete de yansıdığını ifade eden Uçarmak, “Hal kanunu, aslında meyve sebze ticaretinde bir borsa özelliği görsün diye 1960 yılında yürürlüğe girdi. Ana ilkeleriyle günümüze kadar ulaşmış bir kanun fakat güncel şartlara uygun bir düzenleme gerekiyor. Hem üreticinin hem de bu işin ticaretiyle ilgilenen kişilerin ortak talebi meyve sebze ticaretinde oluşan fire sorunu. Fire konusunda da makul bir oran için çalışıyoruz” dedi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt da olağanüstü koşullara karşın Türkiye’nin büyüme, istihdam ve ihracat rakamlarında pandemi öncesi dönemi yakaladığını ifade etti. Tüm dünyada yüksek enflasyon çağının yaşandığını dile getiren Metin Şenyurt, bu durumun üretimin, ticaretin ve yatırımın önündeki en büyük engel olduğunu işaret etti. Şenyurt, “Bu alanda başarıyı ancak ve ancak toplumun her bir ferdinin ortak sorumluluğu, dayanışması ve fedakârlığı ile aşabileceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda hazırlıkları süren Yeni Hal Yasası’nı da enflasyonla mücadelede ve gıda zincirinde üreticiden son tüketiciye kadar tüm halkaların sağlıklı bir şekilde işlemesi adına oldukça değerli buluyoruz. Ayrıca enflasyona karşı alınan tedbirlerden daha etkili sonuçlar alınabilmesinde, nihai ürün fiyatlarına getirilen vergi indirimleri kadar, tarımsal ürünlerin üretiminde kullanılan enerji ve lojistik gibi girdi maliyetlerini aşağı çekecek tedbirler de büyük önem taşıyor. Gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için perakende sektörüne sağlanan vergi indirimlerinin hallerdeki tüm işlemlere uygulanmasının da fiyatları aşağı çekeceğine inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, soru ve cevap bölümü ile devam etti. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Alparslan Şenocak, Aytuğ Onur, Muhsin Koçaslan, Irmak Aslan, Yüksel Taşdemir, Haşim Kılıç ve sektör paydaşları da katıldı.