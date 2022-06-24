Bakanlık el koydu, Malezya'dan ithalatta geçmişe dönük vergi cezaları iptal edildi

Esra Özarfat

BURSA - Süreci nisan ayından bu yana takip ettiklerini belirten Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği (BUGÜMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kattaş, geçtiğimiz haftalarda Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nde işlem gören 4 bin beyannamenin tamamına değil, zaman aşımı gelen beyannamelere ek tahakkuk ve ceza uygulandığını kaydetti. Kattaş, bunun üzerine konuyu Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş’a ileterek doğrudan nakliyat kuralının bozulmadığını kaydettiklerini hatırlattı.

Orhan Kattaş gelinen noktayı şöyle özetledi: “Gümrük müfettişleri tarafından denetim sonucunda hazırlanan raporda, üçüncü ülkeler üzerinden ülkemize gelecek eşyanın doğrudan nakliyat kuralını bozmaması için öncelikle “transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı” veya “non-manipulation certificate” temin edilmesi gerektiği kaydedildi. Bu belgelerin temin edilememesi durumunda ise ikame edici diğer belgelere başvurulması gerektiği, aksi takdirde tercihli tarife uygulamasının kabul edilmeyeceği ve eşyaya ilişkin fark vergilerin tahsil edilerek cezai işlem yapılacağı firmalara bildirilmişti. Derneğimiz girişimleri ile başlatılan yazışmalar sonucunda hazırlanan raporda bahsedilen ek tahakkuk ve cezaların uygulanmaması konusunda Gümrükler Genel müdürlüğünden onay yazısı çıkmıştır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Ticaret bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş Bey’e, AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Zafer Işık Bey’e, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürümüz ve Gemlik Gümrük Müdürümüze sanayicilerimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkür ederiz” dedi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) İbrahim Burkay da, “Malezya'dan yapılan ithalatta üye firmalarımızın iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasından kaynaklı ‘geçmişe dönük gümrük vergisi uygulaması’ ile ilgili sorunu Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çözüme kavuşturduk. Sayın Bakanımızın bugün bizlerle paylaştığı müjde niteliğindeki düzenleme, üyelerimizin taleplerine göstermiş olduğu yakın ilginin en güzel örneklerinden biri olmuştur. Çalışmalarımızda her zaman yanımızda yer alan Sayın Bakanımıza Bursa iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye ile Malezya arasında 17 Nisan 2014 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında tarife satırlarının yaklaşık yüzde 70’inde karşılıklı olarak gümrük vergileri sıfırlanmıştı. Buna rağmen bu yılın Mart ayında uluslararası anlaşma kodu Malezya seçilerek vergi avantajı sağlanan ancak doğrudan nakliyat kurallarına uymayan işlemlerle ilgili incelemeler başlatıldı. Ardından buradan ithalat yapan firmalardan “transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı” veya “Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi”, bu belgelerin temin edilememesi durumunda ise ikame edici diğer belgeler istenmeye, bu belgeleri tamamlayamayan firmalara ise cezalar kesilmeye başlanmıştı. Bursa’da bu konuda 4 bin beyanname bulunurken, bazı firmalara geçmişe dönük 20 milyon liraya kadar ceza kesildiği de iddia edilmişti.